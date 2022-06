Kim Jong Ae, “La mujer de la cabaña”

Cuando acabaron las raciones y comenzó la Marcha Ardua, aquellos que no pudieron ir a trabajar por la escasez de alimentos, tuvieron que completar algo llamado formulario 8.3. Era un conjunto de órdenes sobre la producción de reciclaje. Los trabajadores tenían que elaborar una variedad de bienes según las indicaciones del partido comunista y ofrecerlos a sus lugares de trabajo o a los órganos del partido. En esencia, era una tarea social asignada a cada lugar de trabajo. Si no tenían ningún producto para fabricar, debían entregar una cantidad proporcional de efectivo.





La vieja vecina se acercó y abrió la bolsa de Kyongshim. Al darse cuenta de que la olla de aluminio brillante era el regalo de bodas que había traído Kyongshim, la sorprendida anciana la miró fijamente.





Al comprender la mirada de la anciana, Kyungshim le explicó por qué tenía que vender la olla. No se atrevía a decir que su familia había sobrevivido solo con agua durante los últimos dos días y estalló en lágrimas.



“No me di cuenta de que tu familia estaba sufriendo tanto. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿No has oído que un vecino es mejor que un pariente? Llévate nuestro maíz y se lo das a tu familia. Puedes devolverlo antes de que nos quedemos sin comida. ”





그 눈이 무엇을 묻고 있는가를 아는 경심은

할 수 없이 그릇을 팔러 떠나게 된 사연을 터놓았다.

풀죽만 먹다가 물로 이틀을 견뎠다는 말까지는 꺼내지 못하고

그냥 설움에 치밀어 울음을 터트리고 말았다.





할머니가 다가들며 경심이의 천 가방을 열었다.

반짝이는 알루미늄 양재기가 결혼하면서 갖고 온 기물이라는 것을

알고 있는 은심 할머니가 와뜰 놀라며 경심을 주시한다.





“우린 순철이네가 식량 때문에 이렇게까지 고생하는 줄은 몰랐소.

에구, 말을 해야지. 지금이 어떤 세월인데....

이웃이 사촌보다 낫다는 소릴 못 들었소?

그러지 말고 우리 집 강냉이를 먼저 갖다 먹소.

우리 집에 먹을 게 떨어지기 전에 갚아 주면 되오.”









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

La familia se muere de hambre, pero Kyongshim es la única que intenta hacer algo por salvarlos. Su esposo se muestra impotente y el secretario del Partido Comunista, en vez de aliviar su dolor, les quita las papas de semilla para cambiarlas por licor. Aunque Corea del Norte es una sociedad patriarcal, las mujeres asumieron la plena responsabilidad de cuidar a las familias al agudizarse la crisis económica en el país norcoreano. Kyongshim representa las dificultades y la resiliencia de las mujeres norcoreanas. En la parte final, la anciana vecina comparte su escasa comida. Esta escena refleja que la escritora valora la solidaridad entre mujeres y el sentido de comunidad.









Sintió que su conciencia se desvanecía y su cuerpo se hundía profundamente en el suelo. Sabía que así era como se sentía la muerte, porque lo había experimentado el día anterior. Pero a diferencia de la noche previa, esta vez sintió que su corazón se calmaba de satisfacción. Anoche estaba triste, pero ahora estaba feliz. Podía estar muriendo, pero su familia viviría. No, ella los había salvado.





Su corazón se llenó con la satisfacción de haber salvado a sus hijos de morir de hambre. No era solo un sentimiento, sino un hecho.





Su familia no comprendió que su esposa o su madre estaba muriendo. Y ella no vio el maíz sin vida derramado en el suelo, sino las vidas que había salvado. Kyung-Shim dejó de moverse, pero mantuvo los ojos abiertos para verlos hasta el final. Su pecho dejó de moverse y una sonrisa imborrable como un lirio floreció en su huesudo rostro.





경심은 의식이 흐려지고 몸이 땅 밑으로 잦아드는 것을 어렴풋이 느꼈다.

이게 죽음이라는 것도 안다. 어젯밤 분명 겪었으니까.

그러나 엊저녁과는 상대적으로 다른 만족감이 차분히 가슴에 내려앉는 것을 경심은 느꼈다. 어젯밤엔 슬펐지만 지금은 행복했다. 이렇게 가도 식구들은 사니까, 아니 살렸으니까.





엄마가 돼 애들을 굶주림에서 꺼내 주고 죽음에서 살렸다는 만족감이 가슴 그득히 차오른다. 이건 느낌이 아닌 분명한 현실이다.





식구들은 엄마가 그리고 아내가 지금 운명하고 있다는 것도 몰랐다.

눈 앞엔 널린 강냉이가 아닌 살 수 있는 생명만 보였다.

경심이는 그 모습을 끝까지 보려 눈을 뜬 채로 움직임을 멈춘다.

오르내리던 가슴도 잠잠해진다.

여윈 얼굴에 그 때까지 지우지 않은 미소가 백합처럼 피어 있었다.









Kim Jong Ae nació en 1968, en Chongjin, Corea del Norte. Debutó como escritora con el relato corto “Arroz” en 2014.