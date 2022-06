Zapatos rojos (1) 조심하지

Subtítulos

진아: 엄마 얼굴 왜 그래? 피 나.

Jin Ah: Mamá, ¿qué te pasó en la cara? Está sangrando.

희경: 으응. 엄마 탁자에 부딪쳤어.

Hi Gyeong: No es nada. Me golpeé con la mesa.

진아: 조심하지. 아프겠다.

Jin Ah: Hubieras tenido más cuidado. Ha de dolerte.

희경: 자, 어서.

Hi Gyeong: Ya, duerme.





Expresión de la semana

조심하지

Pronunciación: josimhaji

Traducción: Hubieras tenido más cuidado





Explicación gramatical

조심하지 (조심하다) es un verbo que equivale a tener cuidado, tener precaución con las palabras o acciones para no cometer errores o faltas.

‘조심하지’ se utiliza para expresar lamento ante la falta de cuidado de la persona a la que dirigimos esta frase, en particular cuando esta última ha cometido un error o le ha pasado algo malo por descuido propio. Tácitamente contiene un reproche hacia esa persona, pues si hubiera sido más prudente o hubiera tenido más cuidado no le habría ocurrido lo que le ocurrió. En estos casos, la frase completa es: “조심하지 그랬어?” pero solemos omitir ‘그랬어?’ y enunciar solamente “조심하지”.

조심하지 termina con el sufijo '-지', el cual indica o invita a quien a dirigimos esta frase a hacer algo. Aunque la terminación '-지' tiene otros significados y usos, esta vez vamos a enfocarnos en el de recomendación o sugerencia.

En el episodio que la incluye, 조심하지 se refiere a una acción o hecho pasados, pero también podemos usarlo para reprocharle a una persona que ha llegado tarde a una cita. En este caso diremos “좀 일찔 출발하지 (Hubieras salido más temprano)”. Asimismo le podemos dar un sentido de sugerencia invitación. Por ejemplo, supongamos que estamos comiendo y un amigo deja su plato para no comer más. Podemos sugerirle: “좀 더 먹지?”, lo cual quiere decir “Por qué no comes más?”

Por último “조심하지” está enunciada en lenguaje informal. Para elevarla a un tono más deferencial debemos decir “조심하지요” o bien “조심하시죠”.