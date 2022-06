‘Broker’ & Song Kang Ho

Broker (브로커)





‘Broker’, al igual que ‘Shoplifters’ trata sobre niños expósitos y familias improvisadas, que viven al margen de la ley. Así continua la tradición del cine de Koreeda de manejar temas difíciles con un toque ligero. El título de la película hace referencia a una profesión ilegal: el tráfico de bebés en un mercado negro creado para eludir los dolores de cabeza burocráticos y financieros de la adopción legal. La película comienza con Soyeong, interpretada por Lee Ji Eun (mejor conocida por el pseudónimo que usa como cantante, IU), que deja a su bebé frente a la llamada "caja de bebés" de una iglesia de Busan, donde las madres que no quieren o no pueden criar a sus hijos los abandonan de forma anónima. La mayoría de esos niños terminan en orfanatos, esperando adopciones que tal vez nunca lleguen, aunque a bebé de Soyeong le espera un destino diferente.





La criatura, antes de llegar al regazo de los administradores de la caja de bebés, es interceptado por dos traficantes: el tintorero endeudado Sanghyeon y su socio más joven, Dongsu. Lo que hacen es claramente ilegal, por mucho que traten de justificarse y racionalizar sus actos, disfrazándolos de altruismo, pues dicen que lo hacen para que esa vida abandonada poco después de llegar a este mundo tenga la protección de un hogar antes de pasar a la tutela del Estado o de un orfanato. Lo que ignoran es que una policía los sigue empedernidamente, en una lenta persecución del gato y el ratón que lleva a estos personajes a sufrir de una forma u otra, en una especie de viaje por carretera a través de Corea.





Rostros del cine coreano: Song Kang Ho





En el Festival Internacional de Cine de Cannes de este año, Song Kang Ho se convirtió en el primer surcoreano en lograr el Premio al Mejor Actor, después de más de dos décadas de debutar en ese festival galo en 2006 con su amigo y buen compañero en la creación cinematográfica, el director Bong Joon Ho. Pues la primera película con la que Song Kang Ho pisó la alfombra roja de Cannes fue ‘The Host (괴물)’ de Bong, que fue invitada a la Semana de Directores del festival galo, una sección no competitiva. Al año siguiente, volvió como protagonista de ‘Miryang (밀양, Secret Sunshine), una obra del director Lee Chang Dong, la misma que consagró a su coprotagonista, la actriz Jeon Do Yeon, con el Premio a la Mejor Actriz.





Después de 2007, Song Kang Ho acudió al Festival de Cannes dos años consecutivos: en 2008 como parte del elenco de ‘El bueno, el malo, el raro (좋은 놈 나쁜 놈 이상한 놈)’ del director Kim Ji Woon, que se proyectó en la sección no competitiva, y en 2009 como actor protagónico de ‘Sed (박쥐, Thirst)’ de Park Chan Wook, otro de los directores con los que trabaja con frecuencia. Esta última cinta fue laureada ese año con el Premio del Jurado.





Tras el éxito de ‘Sed’ en Cannes, la participación consecutiva de Song Kang Ho en ese festival se interrumpió. Sin embargo, cuando regresó a esa ciudad del mediterráneo francés en 2019, diez años después de la última vez, lo hizo triunfalmente, de nuevo acompañado de Bong Joon Ho y como protagonista de la película que en ese año fue premiada con el máximo galardón del festival: ‘Parásitos’.





El anuncio del ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2019 fue - in lugar a duda- un momento culminante en la carrera de Song Kang Ho. A partir de ahí el interés en su persona y en su trabajo creció a nivel mundial, no solo entre quienes aman el buen cine, sino también entre el público general. Y mientras adquiría cada vez más fama y reconocimiento internacional, su protagonismo también aumentó en Cannes, a donde regresó en 2021 con la película ‘Declaración de emergencia (비상선언)’, que fue invitada a una sección no competitiva, y donde finalmente en 2022 se alzó con el Premio al Mejor Actor, en su séptima asistencia al festival.