El hígado de la liebre (VOD)

Hace mucho pero mucho tiempo, cuatro dragones protegían los mares en las cuatro direcciones cardinales.

Un día el rey dragón de los mares del sur enfermó gravemente y fue visitado por un santo taoísta:





-Soy un inmortal y mi morada es el cielo. He venido a verte porque me he enterado de tu dolencia.





El santo taoísta le auguró que sanaría si comía hígado de liebre y le dibujó el animal.

Luego desapareció sobre una nube.





Cuando escucharon que la liebre era un animal que vivía en tierra, los ministros se miraron perplejos y en silencio.

Entonces la tortuga, que era un funcionario de baja categoría, manifestó con voz apenas audible:





-Yo se la traeré, su majestad.





La tortuga guardó el dibujo de la liebre en su caparazón y nadó en dirección a tierra firme.





(Qué habrá pasado después?)