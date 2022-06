Zapatos rojos (4) 그게 어때서

Subtítulos

선희: 이게 말이 되냐?

Seon Hi: ¿Has perdido la cabeza?

옥경: 왜. 그게 어때서!

Ok Gyeong: ¿Por qué? ¡Qué tiene de malo!

선희: 이걸 선물이라고 사왔냐? 이거 문방구 애들 장난감 파는데서 사온 거잖아!

Seon Hi: ¿Cómo se te ocurre traerme esto de regalo? ¡Compraste una baratija de esas que venden en las jugueterías para niños!

옥경: 어디서 사왔건 뭔 상관이야. 진주야 진주!

Ok Gyeong: ¡Qué importa dónde la haya comprado! ¡Son perlas, perlas!

선희: 야! 소옥경!!

Seon Hi: ¡Oye! ¡So Ok Gyeong!

옥경: 아, 몰라몰라. 그냥 해. 사람이 싸구련데 비싼 게 뭐 필요하다구.

Ok Gyeong: No me digas nada, nada. Tan solo quédatela. ¿De qué te sirve algo caro si tú misma eres una ordinaria?

선희: 뭐? 싸구려? 야!! 너 죽고 싶냐?

Seon Hi: ¿Qué? ¿Una ordinaria? ¿Qué dices? ¡Te voy a matar!





Expresión de la semana

그게 어때서

Pronunciación: geuge eottaeseo

Traducción: ¡Qué tiene de malo!





Explicación gramatical

La expresión de esta semana es: 그게 어때서 y significa ¡Qué tiene de malo! Así es como replica Ok Gyeong cuando su amiga Seon Hi se ofende por haberle traído de regalo unas perlas de juguete.

Esta frase se usa cuando queremos objetar el contenido de una crítica realizada por nuestro interlocutor respecto a alguien, un objeto o un hecho. Por ejemplo, si alguien nos pregunta en tono de crítica cómo podemos pasarnos el día entero durmiendo, nosotros podríamos contestarle: “그게 어때서? (¿qué hay de malo en eso?)” e incluso añadir: “피곤하면 그럴 수도 있지 (es natural si estás muy cansado), o sea, que expresando: “그게 어때서? 피곤하면 그럴 수도 있지” le estamos cuestionando a nuestra vez ¿cuál es el problema de dormir tanto?

Por otra parte, se puede usar esta frase cuando queremos dejar en claro que no nos importa o no hay ningún problema en hacer o ser de cierta forma. Por ejemplo, “내 나이 마흔이야. 그게 뭐 어때서 (Tengo 40 años. ¿Qué hay de malo en ello?)” y con esta frase estamos dando a entender que no nos importa la edad que tengamos, que es lo de menos a tener en cuenta.