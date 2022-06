Las orejas de burro del rey (VOD)

Hace mucho pero mucho tiempo, había un rey muy querido por todos porque sabía escuchar y ser considerado con los problemas de sus súbditos.





Sin embargo, el rey tenía un secreto que no podía contarle a nadie.

Sus orejas no paraban de crecer y se parecían cada vez más a las orejas de un burro.





-No me siento bien. Diles a los ministros que hoy no habrá audiencia. Necesito descansar.





El rey canceló sus actividades, pero no podía fingirse enfermo para siempre.





“Ya sé, tengo una idea”, se dijo.





-¡Necesito un sombrero nuevo! ¡Buscadme al mejor sombrerero del reino!





(Qué habrá pasado después?)