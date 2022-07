Zapatos rojos (5) 아무거나요

Subtítulos

건욱: 커피, 아이스로 줘요, 따뜻한 걸로 줘요?

Geon Uk: ¿Cómo quieres el café? ¿Con hielo o caliente?

혜빈: 아무거나요. 아니 안 마셔요!

Hye Bin: Me da igual. No, ¡mejor, no quiero nada!

건욱: 비싼 것만 마시니까 뭐 우리 집 싸구려는 입에 맞겠어요? 잘 생각했어요.

Geon Uk: Como siempre tomas bebidas caras ya suponía yo que no te apetecería lo ordinario que tenemos en casa. Haces bien.

혜빈: 뭐야? 재수 없어!

Hye Bin: ¿Qué se cree este? ¡Qué pedante!





Expresión de la semana

아무거나요

Pronunciación: amugeonayo

Traducción: Me da igual





Explicación gramatical

“아무거나요” significa: me da igual, cualquier cosa, lo que sea. 아무것 es un sustantivo que se refiere a un objeto no específico. De hecho ‘아무’ corresponde a cualquier o cualquiera, mientras que ‘것’ es cosa. A ‘아무것’ se le une ‘나’, que a su vez es una partícula auxiliar que indica que no importa lo que se elija entre varias opciones.

Esta expresión se utiliza cuando alguien nos ha preguntado qué queremos o qué vamos a elegir entre varias opciones, y nosotros le respondemos que no nos importa cuál, que no da igual cualquier cosa.

En el episodio que escuchábamos, protagonizado por Hye Bin y Geon Uk, este último le pregunta si ella quiere que le sirva el café helado o caliente. Pero como a Hye Bin le da igual, simplemente responde: “아무거나요 (cualquier cosa)” indicando que no le importa si es café frío o caliente.

Pero ojo, tengan cuidado al usar esta expresión, ya que en ocasiones, la frase “아무거나” puede dar la sensación de que nuestra respuesta es un poco irresponsable o indiferente.

Como referencia, sepan que ‘아무’ unido a ‘것 (cosa)’ resulta en ‘아무것’, es decir: cualquier cosa. Pero también puede unirse a ‘때 (tiempo)’, ‘아무때’ y con ello se refiere a ‘cualquier ocasión’, ‘cuando sea’, o sea, que no importa el tiempo o la hora. O también podemos usar con ‘데 (lugar)’, ‘아무데’ y en dicho caso haríamos alusión a cualquier lugar o sitio. Por ejemplo, podemos enunciar:





Ej.1)

- 심심한데 아무 데나 가서 바람 쐬자.

(Estoy aburrida. ¿Qué tal si vamos a tomar un poco de aire?)





Ej.2)

- 아무 때나 전화하세요.

(Llame a cualquier hora que le plazca)