‘The Witch 2: The Other One’ & Park Hoon Jung

The Witch 2: The Other One (마녀 Part2. The Other One)





Tras el éxito inesperado, sobre todo en la crítica, de la primera parte, está de vuelta en la cartelera la película The Witch, esta vez titulada ‘The Witch 2: The Other One’.





‘La bruja 2: La otra’ ofrece la misma acción sangrienta y se desarrolla de manera más o menos similar a su predecesora, todo mientras gira en torno a un elenco que es casi totalmente nuevo. Esta segunda parte, de una manera un tanto diferente a la primera, presenta un concepto que parece haber sido sacado directamente de las páginas de un cómic o de las escenas de una película de superhéroes, no solo porque el programa La Bruja es muy similar a Arma X o los súper experimentos de soldados que aparecen en Capitán América, sino también porque la película literalmente gotea sangre.





El film muestra apéndices arrancados, disparos e innumerables puñaladas, a veces con resultados espantosos, y la gente regularmente tose sangre. Las secuencias de acción en la instalación del programa La Bruja generalmente terminan con cuerpos desmantelados que cubren el piso y paredes pintadas de arriba a abajo con sangre. Así, partiendo de enfoque que parece directamente sacado de un anime, la mayor parte de la acción de ‘La otra’ es de ritmo rápido, hasta el punto de que los ojos del espectador realmente solo pueden procesar el comienzo y el final de las peleas, en lugar de lo que sucede entre ellos o los detalles de esas escenas.





ⓒYONHAP News

Rostros del cine coreano: Park Hoon Jung





Cuando se estrenó el largometraje The New World o Mundo Nuevo, la crítica y el público ovacionó la llegada de una película noir de calidad y con una interpretación muy elegante, y sobre todo diferente de la que se hacía en el cine coreano hasta entonces en dicho género. Así, su creador, el cineasta Park Hoon Jung, probó su capacidad de dirección tras obtener ya cierta fama entre productores y realizadores como guionista con excelentes trabajos como el “libreto” de I Saw The Devil o Vi al demonio del director Kim Ji Woon, una obra ampliamente aclamada, y The Unjust del director Ryu Seung Wan.





Park Hoon Jung debutó como director de cine en 2011 con la película de época The Showdown, una producción satisfactoria, aunque no excelente, y mucho menos un éxito taquillero. Sin embargo, su segunda obra, Mundo Nuevo, logró una gran aceptación tanto entre el público como entre la crítica, permitiendo a su realizador importantes reconocimientos, así como la buena reputación que necesitaba para captar inversión para sus próximos proyectos El tigre, una película de época sobre el mejor cazador de Joseon, y V.I.P., sobre un psicópata norcoreano que es señalado como sospechoso de un asesinato en Corea del Sur tras llegar a este país como un V.I.P. a cargo del Servicio de Inteligencia. Posteriormente, Park Hoon Jung siguió creando historias de lo más originales con sello propio, como ‘The Witch: Subversion’, la primera parte de La Bruja: La otra, y ‘Noche en el paraíso’, una película que en mitad de la pandemia se estrenó en Netflix.





Park Hoon Jung pertenece a la nueva generación de directores del cine coreano que debutaron en la década de 2010 y es una personalidad que gana cada vez más peso en la gran pantalla, además de una sólida plataforma de seguidores.