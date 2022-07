Fan-con de Jun Ho en Seúl y Tokio

ⓒ JYP Entertainment

Jun Ho de 2PM ofrecerá un fan-con (fan meeting y concierto) en Seúl y Tokio en el mes de agosto.





Bautizado como "Before Midnight", el evento tendrá lugar en Seúl del 12 al 14 de agosto, y en Tokio del 20 al 21 del mismo mes.





Jun Ho debutó como miembro de la banda masculina 2PM en 2008. El último lanzamiento del grupo fue el EP japonés "With Me Again", que salió en septiembre de 2021, el primer álbum en japonés de la banda en cinco años.





A lo largo de su trayectoria artística, Jun Ho no solo se ha promocionado como cantante, sino también ha desplegado una activa carrera como actor.