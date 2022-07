Zapatos rojos (6) 웃기지 마

Subtítulos

희경: 너 뭐하는 거야. 우리 혜빈이한테 사진을 보여줘?

니가 이런 식으로 내 목을 죄면 난 가만있을 줄 알았니?

너 진짜 죽을래? 죽고 싶어?

Hi Gyeong: ¿Qué estás tramando? ¿Por qué le mostraste esa foto a Hye Bin?

¿Crees que me quedaré de brazos cruzados si me provocas de esta manera?

¿Te has propuesto morir en mis manos? ¡Te voy a matar!

젬마: 사진 보여준 적 없어요.

Zemma: Yo no fui quien le mostró esa foto.

희경: 웃기지 마. 너야. 니가 사진 보여준 거야.

Hi Gyeong: No me hagas reir. Fuiste tú. Tú le mostraste esa foto.





Expresión de la semana

웃기지마

Pronunciación: utgijima

Traducción: No me hagas reir





Explicación gramatical

Este enunciado empieza con el verbo ‘웃기다 (hacer reir, causar risa)’. Dentro del contexto que lo extrajimos, ‘웃기다’ alude a que una situación o una persona es lastimosamente patética o inversosímil.

“웃기지마” se utiliza para indicar que el hablante no cree en lo que la otra persona dice, y piensa que es absurdo o falso.

Originalmente, el verbo '웃다', del cual deriva ‘웃기다’ es una expresión con un sentido positivo, e implica no solo un gesto resplandeciente manifestado a través de una sonrisa amplia sino también por sonidos característicos como lo es la risa. O sea, ‘웃다’ implica satisfacción, alegría, diversión y dicha. Sin embargo, en otros casos, ‘웃기다’ también se utiliza con un sentido más negativo para mostrar una actitud de desprecio o burla. En dichos casos, ‘웃기다’ significa que una acción, situación o persona, es lo suficientemente patética y absurda como para causar risa.

Volviendo al episodio que escuchábamos, cuando 희경 le dice “웃기지마” a Zemma, lo hace justamente con este deje negativo y sarcástico, como diciendo “no me hagas reír, ¿a quién tratas de engañar?” o “no te hagas la graciosa”. Con esto expresa su disgusto pero a la vez incredulidad ante lo que acaba de escuchar de su interlocutora.