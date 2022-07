ATBO ya tiene fecha de debut

ATBO se presenta el 27 de julio con su primer mini álbum “The Beginnig”.





Se trata de una banda masculina creada por IST Entertainment, cuna de varios famosos grupos de K-pop como Apink y The Boyz. Su nombre es el acrónimo de “At the Beginning of Originality”.





El septeto está formado por OH Jun Seok, Ryu Jun Min, Bae Hyun Jun, Seok Rak Won, Jeong Seung Hwan, Kim Yeon Kyu y Won Bin, ganadores del programa de supervivencia “The Origin – A, B, or What?”.