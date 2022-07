Zapatos rojos (8) 입조심하래

Subtítulos

태길: 거길 왜 가! 오란다고 가냐 바보처럼?!

Tae Kil: ¿Cómo se te ocurre ir allí? ¿Tan tonta eres como para ir porque te llamen?

옥경: 난들 가고 싶어서 갔겠냐? 제품 팔 욕심에 간 거지.

Ok Gyeong: ¿Crees que fui porque quise? Lo hice con la intención de venderle mis productos.

태길: 그래서 뭐래 그 여편네가?

Tae Kil: ¿Y qué te dijo esa mujer?

옥경: 입조심하래.

Ok Gyeong: Me dijo que tuviera cuidado con lo que digo.

태길: 뭐?

Tae Kil: ¿Qué?

옥경: 사고 나던 날, 자기는 차에 없었다고 우기는 거야.

나더러 잘못 봤대나 어쨌대나.

Ok Gyeong: Me insistió que el día del accidente ella no estaba dentro de ese coche.

Y dijo que fui yo la que me equivoqué creyendo haberla visto.

젬마: 무슨 소리야 엄마? 뭘 잘못 봐요?

Zemma: ¿Qué estás diciendo mamá? ¿Qué es lo que viste mal?





Expresión de la semana

입조심하래

Pronunciación: ip josimharae

Traducción: Me dijo que tuviera cuidado con lo que digo





Explicación gramatical

Literalmente 입조심하래 quiere decir ‘cuidado con la boca’, en tanto que la terminación ‘래’ es una forma abreviada de ‘-라고 해’, que corresponde a ‘-dice que’.

Esta expresión se usa para aconsejar o instarle a alguien que tenga cuidado de no dejar que otras personas sepan o chismeen sobre algo secreto, o que tenga cuidado de que las cosas salgan mal por la imprudencia de hablar de más.

'-래' es la forma abreviada de ‘라고 해’ y está enunciada en estilo indirecto. En este episodio, la mujer a la que se refiere 소옥경, la madre adoptiva de Zemma, le ha advertido “입 조심해” y cuando 옥경 se lo trasmite a su hermano 태길 usa el estilo indirecto diciéndole: “입 조심하래”.

Al hacer oraciones que expresan comandos en estilo indirecto, se expresa usando

'-라고 하다' después del verbo, y por tanto, al enunciar '입 조심하래’ estamos indicando que una tercera persona nos ha dicho que tuviéramos cuidado al hablar, que no digamos más de lo debido.