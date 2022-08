BTS encadena seis semanas en Billboard 200

ⓒ Big Hit Music

Según el anuncio de Billboard del martes 2 (hora local), BTS continúa en el Billboard 200 por sexta semana consecutiva con su álbum de antología "Proof", lanzado en junio pasado, ocupando el puesto 49.





En tanto, su quinto mini álbum "LOVER YOURSELF: HER" ha vuelto a ingresar en la lista de Top Album Sales (álbumes más vendidos) de Billboard, en el puesto nº83, tras ser estrenado en septiembre de 2017.





Asimismo, éxitos anteriores como "Dynamite", "Butter", "My Universe" y "Yet To Come" se mantienen en la lista Global Excl. U.S., ocupando respectivamente los puestos número 62, 92, 97 y 122. Mientras que "Left and Right", una colaboración entre Jung Kook y Charlie Puth, permanece en el 47º lugar en el listado de Hot 100.