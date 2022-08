Go Woo Ri se casa

ⓒ instagram.com/rainbowoori

Go Woo Ri de Rainbow ha anunciado sus planes de boda.





El 4 de agosto su agencia representante Image 9 Comms anunció, a través de un comunicado, que la cantante se casará con su comprometido -un hombre de negocios- en el mes de octubre.





Explicó que tras conocerse hace un año a través de un amigo en común, la pareja ha estado en una relación seria y recientemente ha decidido pasar el resto de su vida juntos.





Go Woo Ri debutó en 2009 como integrante de la banda femenina Rainbow. Actualmente, se enfoca en la actuación participando en diversos dramas y películas. Su más reciente proyecto "Mentalist", una serie de HBO MAX que ya completó su rodaje, está programado para estrenarse en el segundo semestre del año.





Jun Ho de 2PM ofrecerá una fan-con (fan meeting y concierto) en Seúl y Tokio en agosto.





Bautizado "Before Midnight", el evento tendrá lugar en Seúl del 12 al 14 de agosto, y en Tokio del 20 al 21 del mismo mes.





Jun Ho debutó como miembro de la banda masculina 2PM en el año 2008. El último lanzamiento del grupo fue el EP japonés "With Me Again", en septiembre de 2021, el cual fue el primer álbum en japonés lanzado por la banda en cinco años.





A lo largo de su trayectoria artística, Jun Ho no solo se ha promocionado como cantante, sino que también ha desplegado una activa carrera como actor.