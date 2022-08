Dimisión de la ministra de Educación

ⓒYONHAP News

La ministra de Educación, Park Soon Ae, dimitió por la polémica surgida en torno a la propuesta de rebajar la edad de escolarización, dimitió por la polémica surgida en torno a la propuesta de rebajar la edad de escolarización, a apenas 34 días de asumir el cargo. Quedó así como la primera integrante del gabinete del presidente Yoon Suk Yeol en renunciar, después de ser nombrada también en mitad de una fuerte desaprobación a su candidatura ministerial. La cual se debió a sus acciones pasadas, como conducir en estado de embriaguez o abusar de su posición de catedrática universitaria.

Sin embargo, el motivo principal de su dimisión fue el plan de reforma escolar, que presentó el 29 de julio anticipando rebajar a los cinco años la edad de escolarización. Una propuesta por la que se desataron intensos debates a nivel social y que además fue rechazada tanto por los padres de familia, como por pedagogos y expertos en educación.

Quienes se manifestaron en contra de dicho cambio, alegando que adelantar la escolarización es complejo, pues deben ser tomados en consideración diversos aspectos, como el ritmo de desarrollo físico e intelectual de los niños, las posibles consecuencias que acarrea el plan, así como los altísimos costos socioeconómicos de la misma. Criticaron, por ende, a la ministra de Educación por aludir a la reforma del sistema escolar sin una reflexión suficiente o análisis de las implicaciones, y para colmo sin consultar siquiera a los grupos interesados.

Además, la ministra de Educación perdió totalmente la confianza de la población, al reaccionar con vacilación a tal rechazo. Pues para calmar la controversia, en un primer momento dijo que el plan de rebajar la edad de escolarización no estaba confirmado, para luego rodear que la política podría ser retirada si el pueblo la desaprobaba.

En esta situación, no es exagerado afirmar que la reforma educativa que prometió el presidente Yoon Suk Yeol se ha ido a la deriva, quedando vacante la gerencia del Ministerio de Educación tras la dimisión de Park Soon Ae, dimitió por la polémica surgida en torno a la propuesta de rebajar la edad de escolarización. La cual había sido nombrada como alternativa al nominado anterior, el ex rector de la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros Kim In Chul. Cuya candidatura ministerial se frustró a raíz de una serie de sospechas planteadas sobre su persona, las irregularidas cometidas mientras ejercía como rector y el trato preferencial que recibieron sus hijos para acceder a becas o en evaluaciones de tesis.