Seo Mi Ae, “Encantado de verte, asesino”

El jueves ha llegado de nuevo, y tal como ansiaba, está lloviendo. Está perfecto. Lo que ese villano quiere es un día como este. Quizá ahora esté viendo por la ventana cómo llueve y murmure que es un buen día para asesinar. Es probable que el tipo haga su aparición hoy. No, mejor dicho, tiene que aparecer hoy sí o sí.









No era fácil encontrar una manera de morirme rápidamente, si descartaba la opción de suicidarme. Mientras buscaba la mejor forma de morir, encontré un artículo sobre asesinatos en serie.

¡Sí, era eso! Solo tenía que exponerme al peligro. Matar a una persona más no sería nada para un asesino que ya había matado a varias. El plan parecía bastante atrevido, pero pensé que valía la pena intentarlo, ya que la gente sentía curiosidad por los casos y los asesinatos que estaban ocurriendo precisamente en mi barrio.

Mi objetivo era simple: ser asesinado por el asesino en serie. De ese modo, pagarán 600 millones de wones en efectivo a Harin. Lo único que podía hacer ahora era salir a deambular por las calles todos los jueves lluviosos.

Y finalmente, me topé con el asesino en mi cuarta salida.





자살을 택하지 않으면서 빠르게 죽을 수 있는 방법을 찾는 건 쉬운 일이 아니다.

그렇게 죽을 방법을 찾고 있던 중 신문에서 연쇄살인에 관한 기사를 읽었다.





그래, 이거다, 나 자신을 위험에 노출시키면 된다.

이미 몇 명이나 사람을 죽인 살인자에게

나 하나 더 죽이는 것쯤은 일도 아닐 것이다.

다소 무모해 보이는 계획이었지만 사건 자체에 대한 호기심과

우리 동네에서 일어나고 있다는 가능성 때문에 해볼만하다는 생각이 들었다.





나의 목적은 간단한 것이다.

연쇄살인범의 손에 살해당하는 것.

그러면 하린이 앞으로 6억이라는 보험금이 지급된다.





내가 할 수 있는 일이라곤 비오는 목요일이 되면

무작정 집을 나서 여기저기 거리를 쏘다니는 것이었다.





결국 네 번째 외출에서 살인범과 마주친 것이다.









Entrevista a la crítico de literatura Jeon So Yeong:

El protagonista es asesinado por el criminal y su hija termina recibiendo el dinero del seguro, aunque no lo quisiera, tal como lo había planeado su padre. Pero no podríamos decir que es un final feliz. El hombre podría haber atrapado al asesino y convertirse en un héroe, pero la autora opta por un final trágico, para demostrar que al protagonista realmente no le quedaban otras opciones. La obra fue escrita después de que Corea del Sur fuera seriamente afectada por la crisis financiera de 1997, y muestra cuán desesperada era la situación para las personas en esa época. A través del título irónico y la historia deprimente, la escritora desea mostrar las dificultades y luchas individuales de los coreanos por sobrevivir en años posteriores a la crisis.









El asesino sostuvo el teléfono contra mi oído durante bastante tiempo y pude escuchar la voz de Harin por última vez. Debía decirle adiós. Traté de mover mis labios desesperadamente, pero el asesino me quitó el teléfono. No pude decirle que la amaba.

Miré al asesino con mis ojos nublados. Usé mis últimas energías para decirle algo. Fue lo último que dije en este mundo.

-Encantado de verte, asesino.





한 참 동안 살인자는 내 귀에 휴대폰을 대어주었다.

덕분에 마지막으로 하린이의 목소리를 들을 수 있었다.

작별인사라도 해야 하는데,

있는 힘을 다해 입을 움직이려 해 보았지만

살인자는 핸드폰을 폴더를 덮었다.

사랑한다는 말은 끝내 해줄 수 없었다.





흐릿해진 눈으로 살인자를 바라보았다.

나는 하린이에게 말해주려고 모았던 마지막 힘으로 그에게 말을 건냈다.

그것이 세상에서 내가 했던 마지막 말이다.





“반가웠어....살인자....”









Seo Mi Ae nació en 1965 en la provincia de Gyeongsang del Norte. Debutó como escritora en 1986 al ganar el concurso de escritura de primavera de Daejeon Ilbo con “La magnolia ha florecido”.