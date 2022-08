Con nombre propio: Park Eun Bin

La serie legal del canal ENA, ‘Woo, una abogada extraordinaria’ dirigida por Yoo In Shik, escrita por Moon Ju Won y protagonizada por Park Eun Bin, ha conquistado al público y se ha convertido en una de las series más populares tanto en el país como en la plataforma de streaming, Netflix. Cuenta la historia de Woo Young Woo, una jóven abogada con Trastorno del Espectro Autista (TEA), pero dotada de una memoria fotográfica excepcional, que trabaja en el gran bufete Hanbada y enfrenta desafíos y aventuras dentro y fuera del juzgado. En especial, la serie ve el autismo como una diversidad. Por tanto, más allá de la discapacidad y las diferencias, muestra el proceso de la recuperación de la diversidad.

Hablando del éxito de la serie, hay que mencionar la excelente interpretación de Woo por la actriz Park Eun bin. De hecho, el director Yoo y el escritor Moon esperaron un año para que la joven actriz formara parte de la historia. Pues, Park sentía gran responsabilidad y preocupaciones por interpretar un papel con autismo. No quería que su personaje cayera en estereotipos y prejuicios, ofendiendo o lastimando a alguien. Tampoco imitar a ninguna persona de la vida real o personajes que hayamos visto en series anteriores. Para ello, Park contó con libros, criterios de diagnóstico para TEA y en base a ello construyó las características de su papel Woo Young Woo. De esta manera, la abogada Woo de la serie nació gracias a los estudios y dedicaciones de la actriz.





ⓒ Namooactors ENTERTAINMENT





Nacida en Seúl en 1992, la actriz Park Eun Bin era una niña talentosa. El camino de actuación empezó con la invitación de su madre a una clase de presentaciones del centro cultural y a una academia de actuación. Park tiene una amplia trayectoria en el mundo de las series, iniciando su carrera profesional de actuación desde niña, a los siete años, y mostrando diferentes facetas de su talento a lo largo del tiempo.

En 2012, tomó su primer rol protagónico en la serie romántica sobre viajes en el tiempo ‘Operation Proposal’. Más tarde, en 2019, muchas personas conocieron la presencia de Park con la serie ‘Hello, My Twenties!’. Con esta serie juvenil, Park logró cambiar totalmente su imagen del pasado, de una jóven introvertida y elegante a una atrevida y extrovertida. En las series como ‘Stove League’ y ‘Do You Like Brahms?’ también se destacó la interpretación de Park. Sin duda, la actriz cuenta con una amplia gama de habilidades para la actuación, lo que contribuye al éxito y la popularidad de las series que le asignan.

La mayoría de los actores quienes empezaron su carrera desde niño tienen dificultades para convertirse en un actor adulto. Ya que, por lo general, la imagen del papel de niño o niña es tan impresionante y se le queda por largo tiempo. En el caso de Park Eun Bin también era así. Sin embargo, ella no se conformó en su lugar y dedicó sus esfuerzos tomando varios papeles en las series, interpretando a la perfección cada papel que le asignan. De este modo, Park Eun Bin ha podido posicionarse como una verdadera actriz y hoy en día, es una de las actrices más queridas por el público.