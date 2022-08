Ensayo norcoreano de misiles crucero

ⓒYONHAP News

El 17 de agosto, el mismo día en que el presidente surcorenao cumplió cien días de mandato, Corea del Norte llevó a cabo un nuevo ensayo de armas con dos misiles crucero. El lanzamiento se hizo desde la localidad de Onchon, provincia de Pyongang del Sur, hacia el Mar del Oeste. Sin embargo, se dio a conocer posteriormente que el mandatario de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, expresó en la rueda de prensa del día 17 su disposición a brindar apoyo al régimen de Pyongyang si renuncia al desarrollo nuclear, aun enterado del ensayo.

Aquí cabe aclarar que las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Corea del Norte no prohíben dicho tipo de proyectiles, pero si el uso misiles balísticos. Esta diferencia considera las caracteristicas de los misiles crucero, que usan alas de elevación y pueden ser descritos, en esencia, como aviones no tripulados. Sin embargo y aunque no poseen una fuerza propulsora comparable a la de los misiles balísticos, pueden ser igualmente amenazantes dada su capacidad para llevar una gran carga tanto de explosivos convencionales como de cabezas nucleares a cientos de kilómetros de distancia y realizar ataques con un alto grado de precisión.

El reciente ensayo sintoniza con el anuncio del regimen de Pyongyang en enero de 2021, cuando dio a conocer que está en marcha el desarrollo de misiles crucero de medio y largo alcance. Anuncio que fue sucedido posteriormente por la presentación de dos proyectiles en octubre. Cabe saber que desde 2020, Corea del Norte probó dicha clase de misiles en unas diez ocasiones y el reciente lanzamiento fue un ensayo más, aunque también puede entenderse como una manifestación armada contra Corea del Sur. Pues no es una casualidad el hecho de que coincidió con los cien días de mandato del presidente Yoon Suk Yeol.

Además, refleja el descontento y rechazo de Pyongyang a las maniobras Ulchi Freedom Shiel de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses, cuyos ejercicios preliminares comenzaron justo el día 16.

Algo a destacar aquí, en cualquier caso, es que el mandatario surcoreano, pese a estar enterado del ensayo, reafirmó en la rueda de prensa ofrecida con motivo de sus cien días en la Presidencia, su disposición a tomar medidas transcendentales para ayudar a Corea del Norte, diplomática y económicamente, si desiste del desarrollo nuclear. Y así se vaticina un tira y afloja psicológico entre las dos Coreas.