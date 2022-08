Zapatos rojos (12) 한 두 번도 아니고

Subtítulos

희경: 우리 딸은 지금 배신당해서 마음이 아픈 거야. 내가 알아! 내가 겪어봤으니까.

Hi Gyeong: Nuestra hija sufre del corazón, por haber sido traicionada en el amor. ¡Yo sé lo que le pasa! Yo también pasé por lo mismo.

혁상: 제발 진정 좀 해. 김박사 말대로 혜빈인 정신과 치료 받아야 돼.

이게 지금 한 두 번도 아니고.

Hyeok Sang: Por favor, cálmate. Tal como dijo el doctor Kim, Hye Bin necesita un tratamiento psiquiátrico. No es la primera vez.

희경: 당신은 가만히 있어요. 혜빈인 엄마인 내가 제일 잘 알아.

내가 고칠 거야. 당신 손도 까딱하지 마요.

Hi Gyeong: Tú cállate. Como madre de Hye Bin, yo soy la que mejor sabe lo que le pasa. Yo la curaré. Tú no muevas ni un dedo.





Expresión de la semana

한 두 번도 아니고

Pronunciación: han du beondo anigo

Traducción: No es la primera vez





Explicación gramatical

Esta oración empieza con 한두, un adjetivo adverbial que se refiere a ‘uno o dos’, ‘un par’, e indica el número de veces o la cantidad de algo.

En el contexto del diálogo en el que extrajimos esta expresión, 한두 번도 아니고 se utiliza para indicar la gravedad de una situación que se reitera varias veces. También se puede usar cuando una persona repite incesantemente cosas que su interlocutor no desea escuchar, como por ejemplo un regaño, expresiones de disgust, quejas, etc. O sea que se emplea para instarle a que ya no lo haga más.

한두 es una expresión relativamente ambigua que indica que algo se repite una o dos veces sin expresar con precisión el número exacto. Por ejemplo, si decimos “한두 시간 잤다” significa que dormimos una o dos horas (un par de horas). Otro ejemplo, si enunciamos “커피 한두 잔 마셨다” estamos diciendo que bebimos una o dos tazas de café.

Como referencia, tengan en cuenta que cuando se usa '한' y '두 separando ambas palabras con un espacio, cobra el sentido de ‘aproximadamente’, ‘más o menos’. En este caso, se usa antes de una palabra que indique cantidad, como por ejemplo ‘번 (vez)’, ‘개 (cosa)’, etc. Así podemos enunciar 한 두 - con un espacio entre ambas sílabas- como es el caso de “한 두 개 (unas dos cosas, aproximadamente dos cosas)” o con otros números, como es el caso de “한 열흘 전 (hace unos diez días)”.