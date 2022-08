Shin Jae Hyung, “Sus miradas”

ⓒ Getty Images Bank

Como era de imaginar, el baño estaba lleno de manchas de sangre rociadas. Es decir, el criminal asesinó a la víctima en este lugar. Pero entonces, ¿qué serán esas marcas de sangre salpicadas en la sala de estar? ¿Será que el culpable atacó primero a la mujer en el baño, para después tener una batalla con la víctima en la sala de estar y volver a entrar al baño? Pero entre la sala de estar y el baño no había ni una gota de sangre. Lo más curioso era que la funda del colchón tenía otra mancha roja.









Su voz sonaba diferente. La mujer se dirigió hacia la cocina y volvió a hablar después de sacar algo del cajonero.

-¿Y qué me estabas preguntando? Te diré todo lo que sé. –alegó la mujer.

-Solo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué lo hiciste?

-No sé a qué te refieres.

-Me has dicho que cuando llegaste a casa a las 8:30, tu hermano ya no estaba aquí, ¿verdad?

Saqué el teléfono móvil de Na Won-hak del bolsillo y lo puse sobre la mesa.

-Entonces, ¿por qué aquí hay evidencia de que tu hermano trató de enviar un mensaje de texto a las 9:38 de la noche? ¿Por qué mataste hasta a tu propio hermano?





이제까지와는 전혀 다른 음색이었다.

그녀는 부엌 쪽으로 걸어가서

서랍장을 열어 무언가를 꺼낸 후에야 다시 입을 열었다.





“아까 하시던 말씀 계속해 보세요.

제가 알고 있는 건 다 말씀해 드릴테니까.”





“그럼 하나만 물을게요. 왜 그랬어요?”





“무슨 말씀이신지 모르겠네요.”





“저녁 8시 반에 퇴근하고 들어왔더니 이미 동생은 없었다고 하셨죠?”





주머니에서 나원학의 휴대폰을 꺼내 탁자위에 올려놓고 말을 이었다.





“그런데 왜 저녁 9시 38분에 문자를 보내려다 만 흔적이 여기 남아있는 거죠? 왜 죽인거예요? 동생까지”









Entrevista a la crítico de literatura Jeon So Yeong:

El autor del crimen era la hermana de Na Won-hak. Incluso ella incriminó a su propio hermano para que se convirtiera en el sospechoso más probable. Pero una vez atrapada, en lugar de sentir remordimiento, se defendió alegando que ella era una víctima de esta sociedad. La mujer realmente tenía una fuerte convicción de lo que decía. Pero el perfilador sabía que su afirmación no era más que una excusa. Pues trabajando como perfilador, había visto varias veces cómo un reincidente pierde la moralidad y cambia con el tiempo.









Salí de la comisaría y me dirigí a Seúl. Lo que veía en mi camino de regreso fue la gente. Todos los días, la gente se encuentra, se separa, se comunica y corta lazos.

Si alguien muere, hacemos investigaciones e indagamos primero a aquellos que la víctima conocía porque todos tienen una razón profunda y oculta para cometer un asesinato.

Eso es algo comprensible, pero también incomprensible. Por eso, tengo que mirar el mundo con ojos fracturados como ellos. Con miradas extrañas, como un espejo roto. Esas son las únicas cosas que soy capaz de ver ahora.





경찰서를 빠져나와 길게 늘어선 도로를 타고 서울로 향했다.

가는 길 내내 보이는 것은 사람, 그리고 사람들이었다.

그들은 오늘도 만나고 헤어지고 소통하고 단절한다.





그들 중에 누군가 살해당하는 일이 생긴다면

우리는 먼저 그 사람의 주변인들을 탐문하고 수사한다.

모든 사람들에게 저마다 내재된 살인을 할 만한 이유가 있기 때문이다.





그것은 이해할 수 있는, 혹은 이해할 수 없는 일이기도 하다.

그래서 나는 그들처럼 균열된 눈으로 세상을 봐야 한다.

깨진 거울과도 같은 기괴한 시선으로.

나는 이제 그런 것들밖에 보이지 않는다.









Shin Jae Hyeong nació en 1982 en Chungju, en la provincia de Chungcheong del Norte. Debutó como escritor en 2007 con el relato “Él y yo bailando danza jig”.