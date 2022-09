Kim Un Su, “¡Jab!”

ⓒ Getty Images Bank

-No hay ningún lugar seguro, ni en el ring ni en este mundo. Tuk, tuk. Cuando lanzas un jab, puedes estar seguro al menos en el espacio que has empujado. Allí es donde comienza la lucha. Tu contendiente estará enojado, porque has invadido su espacio. Él estará muy caliente, pero tú te mantendrás frío, porque estás simplemente trayendo tomate cherry de tu nevera. Lo que necesitas es calma para traer la fruta tranquilamente, aunque el rostro de tu rival esté cubierto de sangre. Como ves, el combate es cruel. ¿Qué tal? ¿Crees que podrás ser alguien que lanza jabs sin cesar?

-¿Y qué pasa si fracaso en ser alguien que lanza golpes sin cesar? –le pregunté.

-También existe una buena técnica llamada sujeción. Consiste en simplemente abrazar a tu oponente, te guste o no. Cuando lo abraces, por mucho que te odie, no podrá pegarte. Ni tú ni él podrán golpear a nadie.









-¿Le dejaste KO? –me preguntó el entrenador.

-No pude llegar a KO, pero creo que obtuve una victoria por decisión.

-Vaya, no existe una victoria por decisión en una pelea. El fin del combate es una de dos: vencer con KO o ser vencido.

Levanté la cabeza hacia el techo, y medité un rato sobre quién había quedado tumbado en el suelo por mi golpe.





“그나저나 그 녀석을 KO시켰나?”





“KO까지는 못 시켰지만, 뭐 판정승 정도는 거두었다고 생각해요.”





“에이 싸움에 판정승이 어디 있어.

싸움은 KO 시키거나 KO 당하거나 둘 중 하나밖에 없는 거지”





나는 천장을 향해 고개를 들고

내 주먹을 맞고 바닥에 쓰러진 사람이 누구인지 잠시 생각했다.









Entrevista al crítico de literatura Bang Min Ho:

En el relato el autor compara la vida con el boxeo. El joven protagonista tiene que hacer frente a grandes enemigos que ponen en peligro su libertad: por ejmplo, la escuela, representada por la estatua y el profesor “gel de sílice”. Mediante las técnicas de boxeo, el autor quiere dejar en los lectores una lección para ayudarles a defender su propia vida. Se trata de asegurar tu propio espacio o razón de vida, igual que en boxeo usas los jabs y la contención… De cómo seguir defendiéndote en la vida con persistencia hasta que tu enemigo, o los retos que enfrentas, se derrumben con tu último golpe.









Estos días conduzco un camión de transporte de peces vivos. No puedo decir que sea un trabajo muy bueno, porque la paga no es muy decente y casi siempre he de conducir de noche.

Pero tampoco es un trabajo malo. Es bastante duro, pero no hay interferencias del jefe, como en otros empleos, y además, puedo escuchar música al conducir.





나는 요즘 활어 트럭 운전을 하고 있다.

보수도 시원치 않고 주로 밤에 고속도로를 달리는 일이라

그리 좋은 직업이라고는 말할 수 없다.

그렇다고 그렇게 나쁜 직업도 아니다.

일은 좀 고되지만 다른 직업처럼 상사에게 간섭도 받지 않고

또 차를 운전하면서 음악도 들을 수 있다.





Cuando uno llega a los treinta años, está tan ocupado con el quehacer diario que pierde interés en cosas como explotar al mundo, aunque alguien te traiga un camión lleno de dinamita.

Ni siquiera puedes pensar en lanzar un jab. Si bien sientes que todos los días eres golpeado por alguien, cuando miras atrás, te das cuenta de que nadie te lanza el puño, sino que solo hay un mundo sereno. Por eso no puedes saber hacia dónde debes lanzar tu jab.





서른쯤 되면 자잘한 일들로 너무나 바빠져 버려서

다이너마이트를 한 트럭 가져다줘도

세상을 폭파시키는 일 따위에는 관심 없게 되는 것이다.





그러니 잽 같은 건 날릴 생각도 못한다.

매일매일 누군가에게 흠씬 두들겨 맞고 있는 것 같은데

막상 뒤를 돌아보면 아무도 주먹을 내밀지 않고 있는 고요한 세상이어서

도대체 어디가 잽을 날려야 할지 모르겠기 때문이다.









Kim Un Su nació en 1972 en la ciudad de Busan. Debutó oficialmente como escritor en 2003 al ganar el concurso literario del diario Dong A con el relato “La ruptura con el viernes”.