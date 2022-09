TREASURE regresará a los escenarios el próximo mes.





YG Entertainment confirmó oficialmente que la banda masculina de K-pop lanzará su segundo miniálbum "The Second Step: Chapter Two" el 4 de octubre.





Además del nuevo disco, TREASURE planea deleitar a los fans dos conciertos que ofrecerán los días 12 y 13 de noviembre en Seúl.