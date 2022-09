La última misión de un ángel: El amor (4) 말 다했어?

Subtítulos

연서: 너 지금 나한테 반말했어?

Yeonseo: ¿Acabas de tutearme?

단: 너만 하란 법 있어?

Dan: ¿Por qué tú puedes y yo no?

연서: 야 정신 차려. 너 내 고용인이야!

Yeonseo: ¿Has perdido la cabeza? ¡Tú eres mi empleado!

단: 뭘 알겠어. 고용, 계약, 갑, 을, 이런 것만 따지면서

이쁜 거 이쁜 지도 모르는 까막눈이잖아 너.

Dan: ¿Qué podría esperarse de ti? Contratante, contrato, superior, inferior…

es lo único que valoras, sin saber lo que es bello, eres una ciega que no sabe lo que es bello.

연서: 말 다했어?

Yeonseo: ¿Es todo lo que tienes que decir?

단: 아니 더 할 거야!

Dan: ¡No, aún no he terminado!





Expresión de la semana

말 다했어?

Pronunciación: mal dahaesseo?

Traducción: ¿Es todo lo que tienes que decir?





Explicación gramatical

Esta expresión se usa principalmente cuando quien la dice está muy molesto con el hablante ya sea porque le ha dicho algo ofensivo o hiriente. Por lo general, esta frase se suele usar en contextos de peleas o discusiones y cuando uno de los implicados dice “말 다했어?” es una de dos: su contrincante se retracta de lo que acaba de decir o bien prosigue, dispuesto a continuar la discusión.

말 다 했어? es un enunciado que originalmente significa “¿has dicho todo lo que tenías que decir?” pero en realidad también implica el sentido de “¿cómo puedes decirme semejante cosa?”

No obstante, esta frase no siempre es aplicable a discusiones o peleas; también podemos usarla cuando alguien habla largo y tendido y hace una pausa. Entonces, para cerciorarnos de que ha dicho todo lo que quería decir le preguntaremos: “이제 말 다 했어? (¿ya has dicho todo?) o “이제 말 다 끝났어? (¿ya terminaste de hablar?"

Por cierto, 말 다 했어? está enunciado en lenguaje informal. Para elevarlo a un nivel de semiformal le agregaremos la terminación ‘요’ diciendo “말 다 했어요?”