Day6 renueva con JYP Entertainment

Todos los integrantes de Day6 han renovado contrato con JYP Entertainment.





La agencia anunció el día 26 que ha decidido seguir acompañando a Day6 en su trayectoria musical por la sólida confianza mutua forjada entre ambos.





Tras su debut en 2015, Day6 ha mantenido una activa promoción musical con temas como "You were beautiful", "Time of Our Life", "Zombie", entre otros.





La banda actualmente consta de 4 miembros: Sung Jin, Young K, Won Pil y Do Woon, tras la salida de Jun Hyeok y de Jae en 2016 y 2021, respectivamente.