MAMAMOO planea su vuelta al completo para el duodécimo mini álbum, titulado "MIC ON".





El disco marca el primer regreso de MAMAMOO con todas sus integrantes tras el lanzamiento de "I SAY MAMAMOO : THE BEST" en septiembre del año pasado, por su séptimo aniversario.





El lanzamiento de "MIC ON" está previsto a las 6:00 p.m. del 11 de octubre.