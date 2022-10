Reunión de premieres Corea-Japón

ⓒYONHAP News

El primer ministro surcoreano Han Duck Soo se reunió con el premier japonés Fumio Kishida, aprovechando su visita a Tokio para asistir al funeral del exlíder nipón, Shinzo Abe.

Durante el encuentro, Han destacó la proximidad entre Corea y Japón como países vecinos, y como estados que comparten valores como la democracia y la economía de mercado, al tiempo de explicar a Kishida la disposición del actual Ejecutivo surcoreano de mejorar las relaciones bilaterales y normalizar cuanto antes los contactos intergubernamentales. Y en cuanto a la indemnización a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo, el premier surcoreano comentó al finalizar la reunión, que los mandatarios de ambos países ordenaron a sus respectivos ministros de Exteriores hallar una solución lo antes posible. Sin embargo, de su comentario se desprende que en realidad no hubo grandes avances en los debates al respecto entre Seúl y Tokio.

De hecho, la Oficina del Primer Ministro de Japón resumió en un tono genérico el encuentro, al manifestar en un comunicado de prensa posterior que Han y Kishida coincidieron en promover unas relaciones saludables y agilizar la comunicación entre funcionarios diplomáticos para reforzar los lazos bilaterales.

A estas alturas es claro que el Ejecutivo de Yoon Suk Yeol se esfuerza por mejorar las relaciones con Japón. No obstante, las circunstancias actuales no permiten abrigar grandes esperanzas, al menos de momento, pues si bien ambas partes han expresado su voluntad en este sentido, en la práctica no se divisan soluciones concretas, ni tampoco una posible vía para alcanzarlas.

El ya mencionado asunto de la indemnización a las víctimas de la explotación laboral en la era colonial, que las empresas niponas demandadas se rehúsan a pagar, pese al dictamen emitido por la Justicia surcoreana y la orden de incautación y venta de sus activos en Corea, es sin duda el más controvertido actualmente. Se trata de un tema difícil y muy susceptible, porque atañe al complejo pasado histórico de los pueblos coreano y japonés. Así las cosas, las conversaciones entre Seúl y Tokio al respecto están estancadas, y dan vueltas sobre el mismo punto sin progreso alguno. Dicho esto, lo que se puede afirmar con certeza ahora es que existe la voluntad y la intención de esforzarse en normalizar relaciones, aunque aún no han descifrado cómo lograr superar ese escollo.

En este contexto destacan los avances en otros ámbitos, como el intercambio de recursos humanos mediante exenciones de visado mutuo, o la cooperación contra las amenazas norcoreanas.