La última misión de un ángel: El amor (5) 얼굴이 반쪽이네

Subtítulos

영자: 얼굴이 반쪽이네. 우리 조카.

Yeongja: Tienes la cara demacrada, querida sobrina.

연서: 왜 오셨어요? 뭘 알아보러?

Yeonseo: ¿A qué vino? ¿Qué es lo que quiere indagar?

영자: 쏘지 마 얘. 당장 여기로 쳐들어오겠다는 사람들 겨우 말려놓고 온 길이 니까.

Yeongja: No seas tan tajante, que vengo tras impedir que toda esa gente se avalanche hasta aquí.

연서: 원하는 게 뭐예요. 무릎이라도 꿇으래요?

Yeonseo: ¿Qué es lo que quieren? ¿Que me arrodille?

영자: 그렇게 간단한 거면 좋게?

Yeongja: Ojalá fuera tan simple como eso.





Expresión de la semana

얼굴이 반쪽이네

Pronunciación: eolguri banjjogine

Traducción: Tienes la cara demacrada





Explicación gramatical

Esta oración incluye los sustantivos 얼굴 (cara/rostro) y 반쪽 (mitad, medio/a). El sustantivo 반쪽, aplicado a una persona, sirve para referirse en forma metafórica a que ha adelgazado mucho al punto de quedar solo la mitad de lo que era antes.

Por lo general expresamos “얼굴이 반쪽이네” para reflejar lamento o pena al ver que alguien ha perdido mucho de peso y tiene la cara demasiado delgada. El significado original de la palabra '반쪽' es 'una parte de algo que se ha dividido en dos’. Por ejemplo, 사과 반쪽 (la mitad de una manzana).

Por lo general, si alguien no come duerme bien a causa de una enfermedad o porque tiene una preocupación, obviamente pierde peso y esto se nota principalmente en su rostro, que se vuelve demacrado. Aunque obviamente su apariencia no sea tan grave como para haberse reducido a la mitad de su tamaño habitual, se suele exagerar un poco diciendo a fin de exteriorizar empatía o pena por su pobre condición. Expresiones alternativas a ‘얼굴이 반쪽이네’ son ‘얼굴이 반쪽이 됐네’, que significa lo mismo; o también podemos enunciar ‘몸이 반쪽이네’, sustituyendo el sustantivo 얼굴 (cara) por 몸 (cuerpo). Entonces al enunciar ‘몸이 반쪽이네’ o ‘몸이 반쪽이 됐네’ estamos diciendo: ‘tu cuerpo es la mitad de lo que era antes’.