‘Kim Minyoung de las notas’ & Yi Ok Seop

Kim Minyoung de las notas (성적표의 김민영)





Uno de los temas centrales de la película ‘Kim Minyoung de las notas” es la idea del cambio y cómo los cambios en la vida -ya sean naturales o forzados- afectan a las relaciones, sobre todo a una amistad. El film expone ello principalmente a través de la trama, que fluye como una historia de dos actos: el primero que enfatiza el vínculo entre tres amigas y la fuerte solidaridad que se crea entre ellas, y el segundo que retrata los cambios después de graduarse del bachillerato y llegar a la mayoría de edad.





En el corazón de la historia, está la química cambiante entre los tres personajes centrales que son mejores amigas, resaltada a través de las actuaciones del elenco principal. Especialmente sobresalen Kim Ju A e Lim Jong Min, este último ejecutando un papel masculino secundario, en los roles que ejecutan de jóvenes que aciertan y se equivocan al intentar descubrir los vínculos que forman a medida que avanzan sus vidas y cómo sus nuevas y viejas relaciones moldean su día día. También son destacables, en términos de puesta en escena, el gusto minimalista de las realizadoras, que bien se ve en el apartamento en Seúl donde se juntan Minyoung y Jeonghe, o bien en la estética visual de las reuniones virtuales, aburrida pero que en esta era resulta en una perfecta metáfora de cómo se relaciona la gente los unos con los otros, cómo cambian las formas de interacción y cómo la distancia entre las personas se ha vuelto en algo “normal”. Pero la mejor parte es la actuación del reparto, de las jóvenes actrices que lo lideran, representando de forma discreta aunque con gran sensibilidad e intuición los sentimientos, pensamientos y cambios de ánimo de sus personajes.





ⓒYONHAP News

Rostros del cine coreano: Yi Ok Seop





Yi Ok Seop es actualmente una de las mayores exponentes del cine independiente de Corea del Sur. Estudió dirección en la Academia de Cine de Corea y se dio a conocer entre la crítica gracias a sus primeros cortometrajes, que empezó a rodar desde 2007 cuando aún estaba estudiando. Esas obras impactaron tanto en argumento como en estilo y en estética, al ser totalmente nuevos y excesivamente originales.





El público, por su parte, empezó a escuchar su nombre más tarde, en 2014, un año inolvidable para Yi dados los varios premios que recibió por su cortometraje ‘Una mujer peligrosa (4학년 보경이, Bogyeong de cuarto grado)’, incluyendo el Premio del Público del Festival de Cine Independiente de Seúl.





Desde entonces, Yi Ok Seop llevó una carrera ardua, trabajando sin cesar, si bien su debut a nivel comercial llegó transcurridos unos años más, en 2019, con el largometraje ‘Maggie (메기)’, que se convirtió en uno de las películas independientes más exitosas en la historia del cine independiente de Corea. La obra ganó no solo buenas evaluaciones de los críticos, sino también consiguió una excelente acogida entre el público. Incluso resultó premiada en festivales internacionales como el Festival de Busan, el Festival de Cine Indpendiente de Seúl, el Festival de Cine Asiático de Osaka, etc.





Actualmente, Yi Ok Seop es todo un personaje en el ámbito del cine coreano, máxime tras darse a conocer que mantiene una larga y estable relación con el actor y director Koo Kyo Hwan, con quien realiza además proyectos conjuntos bajo el nombre que representa a ambos como grupo artístico: 2X9HD. Koo Kyo Hwan, ahora un actor de renombre, es también director y sus raíces cinematográficas están también en el cine independiente, y sus ideas más originales y radicales para la dirección o actuación son visualizadas siempre con la colaboración de Yi Ok Seop, una cineasta -de momento- sin igual en estilo y creatividad en el cine coreano.