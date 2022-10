‘La vida es bella’ & Yum Jung Ah

La vida es bella (인생은 아름다워)





El público coreano ama los musicales. No solo el teatro musical, sino también las películas musicales. Lo corrobora el éxito taquillero que tuvieron no hace tanto en la cartelera surcoreana obras hollywoodenses de ese género, tales como ‘Mamma Mía’, ‘Los Miserables’ y ‘La La Land’, y también la gran predilección que muestra el espectador coreano medio por los clásicos del cine musical, como ‘Cantando Bajo La Lluvia’ y ‘Los Paraguas de Cherburgo’. Sin embargo, y curiosamente, son muy escasas las películas musicales dentro del cine coreano y si las hay, ninguna ha tenido el éxito esperado. Entonces, surge esta pregunta: ¿será porque no están tan bien hechas como las de Hollywood? Eso no, la verdad. Entonces, ¿será por el idioma? Esto sí podría ser, porque la barrera idiomática -en ciertos casos- genera cierta distancia entre lo expuesto en la pantalla y el público, logrando que el espectador acepte sin extrañeza la inserción repentina de diálogos cantados y de música en la historia, algo que ocurre al revés cuando desaparece dicha barrera.





Dicho lo anterior, la película ‘La vida es bella’ del director Choi Kook Hee, actualmente en cartelera, hace la gran apuesta por nutrir el aún incipiente terreno de los musicales en el cine coreano, con un elenco de súper estrellas. El film retrata la búsqueda que inicia una mujer a quien no le queda mucho tiempo de vida para recuperar los recuerdos de su primer amor, y sobre cómo a través de esa búsqueda ella y las personas a su alrededor redescubren el significado del amor, de la familia y de todo lo valioso que olvidaron apreciar entre los ajetreos de la vida.





ⓒArtist Company

Rostros del cine coreano: Yum Jung Ah





Yum Jung Ah debutó en el mundo del entretenimiento tras ganar el tercer puesto del concurso de belleza Miss Corea en 1991. Comenzó a actuar primero en la televisión, realizando papeles secundarios en series, pero no tardó en llegar a la pantalla grande, pues protagonizó su primera película en 1992. Sin embargo, no fue hasta después de la década del 2000 que empezó a obtener popularidad y reputación como actriz de cine, siendo la obra que marcó un antes y después en su carrera la película de terror ‘La historia de dos hermanas (장화, 홍련)’ del director Kim Ji Woon. La actuación que mostró en esa cinta fue fuertemente aplaudida, y las excelentes evaluaciones continuaron para Yum en la siguiente producción que protagonizó: ‘La reestructuración del crimen (범죄의 재구성, The Big Swindle o La gran estafa)’ que hasta el día de hoy es catalogada como una de las mejores de su filmografía.





A partir de esas dos películas Yum Jung Ah se consolidó como una actriz muy importante en el cine coreano y ahora es irremplazable. También se esforzó por diversificar su filmografía, participando no solo en películas comerciales sino también independientes, como ‘Another Child (미성년)’, que marcó el debut como director del actor Kim Yun Seok, y películas de tinte social, como ‘Cart (카트)’, sobre el movimiento que impulsan las cajeras de un supermercado para lograr una mayor justicia salarial y un trato justo.