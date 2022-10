ATBO anuncia su regreso

ⓒ PlayM Entertainment

ATBO ha confirmado su fecha de regreso, apenas un mes después de su debut.





IST Entertainment, su agencia representante, anunció oficialmente que el septeto masculino sacará un segundo mini álbum titulado "The Beginning: 始作" el 26 de octubre a las 6:00 p.m. (hora coreana).

El comeback de ATBO llega solo un mes después de su debut oficial, que fue el 4 de septiembre con su mini álbum "The Beginning: 開花", tras finalizar el programa de supervivencia "THE ORIGIN - A, B, OR What?".