La última misión de un ángel: El amor (6) 아무렇지도 않아

Subtítulos

연서: 너는 나를 구해주고 날 도와주잖아.

근데 왜 날 안 좋아해?

Yeonseo: Tú me salvaste y me ayudas.

Pero, ¿por qué no me quieres?

단: ...

Dan: …

연서: 하긴 세상 사람들 다 나 안 좋아해.

그건 아무렇지도 않아.

근데 니가 나를 안 좋아하는 거는 안 괜찮아.

싫어. 짜증나.

Yeonseo: Bueno. Al final de cuentas, no le gusto a nadie de este mundo.

Eso no me importa en absoluto.

Pero sí me importa que yo no te agrade.

No me gusta. Me fastidia.





Expresión de la semana

아무렇지도 않아

Pronunciación: amureochido ana

Traducción: No me importa en absolute





Explicación gramatical

Este enunciado empieza con 아무렇지도, un adjetivo cuya forma básica es 아무러하다 y equivale a: ‘estar bien’ o ‘algo que está en un estado o una condición indeterminada’.

아무렇지도 않아 es una expresión que se usa para mostrar que el hablante está pasando por un momento difícil o se encuentra en una situación muy mala, pero lo puede tolerar y superar. Enunciando 아무렇지도 않아 está diciendo que no le importa lo que sucede y que está bien.

El significado básico de 아무렇다 es "estar en cierto estado o condición indefinida o inespecífica". Sin embargo, si este adjetivo se convierte en un modismo y es enunciado como oración negativa como es el caso de “아무렇지 않아 (아무렇지 않다, en su forma básica), adquiere el sentido de 'no hay ningún cambio en la forma o el estado de algo o alguien, es decir, que todo sigue igual pese a las circunstancias'. Por ejemplo, se puede expresar:

“그들은 서로 싸운 후에도 금방 아무렇지 않게 웃으며 얘기하는 사이였다

(Eran tan cercanos que aunque discutieran, al instante volvían a hablar riéndose como si no hubiera pasado nada).





O también tenemos este otro ejemplo:

“휴대폰이 높은 곳에서 떨어졌는데도 아무렇지 않았다”

(El celular se mantuvo intacto pese a que se había caído desde un lugar alto).





En el episodio que escuchábamos, Yeonseo le dice a Dan que no le importa en absoluto que la gente piense mal de ella o no la quiera. O sea, “아무렇지 않아” equivale a “no me importa”, “me da igual”, “no pasa nada”, “no hay ningún problema”.