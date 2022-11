ⓒ YG Entertainment

Treasure lanzará el vídeo musical de su tema "Volkno" el 4 de noviembre.





"Volkno" lo interpretan tres miembros de Treasure: Choi Hyun Suk, Yoshi y Haruto, y se figura en el último EP del grupo, "The Second Step: Chapter Two", lanzado el 4 de octubre.





La banda también prepara el concierto "2022 Treasure Tour [Hello] in Seoul", que tendrá lugar en el Estadio Olímpico (KSPO Dome) los días 12 y 13 de noviembre. Posteriormente, iniciará su primera gira por Japón, que se extenderá hasta enero del próximo año.