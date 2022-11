Nuevo giro en repatriación de marineros norcoreanos

ⓒKBS News

El 2 de noviembre de 2019, un pesquero norcoreano fue detenido en aguas surcoreanas en el mar del Este, y dos marineros veinteañeros que iban a bordo fueron repatriados. Las autoridades gubernamentales los extraditaron a Corea del Norte tras investigar el caso durante cinco días, al concluir que la voluntad que expresaron esos hombres de refugiarse en Corea del Sur era falsa. Incluso fueron tachados de asesinos, pues mataron al resto de la tripulación, dieciséis marineros en total.

Dicha medida fue controvertida entonces, pues los que apoyaban la decisión del Gobierno se enfocaron principalmente en su condición de criminales, mientras que otros aseguraban que debía respetarse su voluntad de desertar aunque fueran criminales, y tratarlos según las leyes nacionales de Corea del Sur tras una exhaustiva investigación. La controversia aumentó al revelarse el vídeo de la entrega a las autoridades norcoreanas, pues con los ojos vendados y las manos atadas con una cuerda, se resistieron fuertemente a cruzar la frontera. Incluso se autolesionaron golpeándose la cabeza contra el suelo en acto de rebeldía.

En este contexto, el 11 de noviembre de 2019 llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una petición solicitando investigar dicha repatriación y adoptar acciones para rescatar a los repatriados, alegando que la decisión del Gobierno vulneró seriamente los derechos de los marineros norcoreanos y no respetó la ley nacional sobre desertores norcoreanos ni la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Pero esa petición fue rechazada 12 días después. La Comisión Nacional de Derechos Humanos alegó que era posible indagar sobre el caso no pues los marineros ya no estaban en territorio surcoreano, limitando su facultad investigadora e imposibilitando adoptar medidas de rescate. Entonces, la entidad que presentó la solicitud, Abogados para los Derechos Humanos y la Reunificación de la Península Coreana- interpuso una demanda administrativa solicitando cancelar la desestimación. La parte demandante ganó en primera instancia y la comisión apeló, pero en segunda instancia el tribunal confirmó el fallo.

Ahora el caso de repatriación de los marineros norcoreanos ha entrado en una nueva faceta pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha decidido revisar los hechos desde cero, algo que podría generar otra fuerte polémica entre el Ejecutivo actual y el gobierno previo.