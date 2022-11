‘Confesión’ & Kim Yun Jin

Confesión (자백)





La película de misterio ‘Confesión’, un remake de la película española escrita y dirigida por Oriol Paulo, ‘Contratiempo’, estrenada en 2017 con críticas encontradas, pues mientras unos señalaron como defectos su inverosimilitud y los excesivos giros argumentales del film, otros vieron en la maestría del guión su principal cualidad, servida por la elegancia y el ambiente asfixiante creado por la dirección.





La versión coreana de ‘Contratiempo’, es decir, la película Confesión del director Yoon Jong Seok, es una película policiaca con una estética de cine negro. Su estructura narrativa es compleja, pero sin esta característica la historia hubiera sido no muy diferente de la de una novela policíaca clásica. Paralelamente a los hechos que se narran, y a las verdades que se revelan sobre los asesinatos cometidos en la trama, resulta interesante ver cómo el personaje principal se va deconstruyendo gradualmente. Al comienzo el espectador tiene frente a él a un hombre de clase alta que posee todo lo que desea: dinero, buen look, y hasta una esposa y una amante que están locas por él. El primer impulso que uno siente es desear que pase algo para bajarle los humos. Después de todo, el dinero no puede comprarlo todo.





Rostros del cine coreano: Kim Yun Jin





Kim Yun Jin se graduó de la Universidad de Boston especializándose en artes escénicas. Hija de inmingrantes coreanos en Estados Unidos, siempre soñó con convertirse en actriz, aunque en Estados Unidos no pudo hallar la oportunidad para alcanzar ese sueño, ante las barreras -visibles e invisibles- que existían y todavía existen para los actores asiáticos en la industria del cine y la televisión de ese país. A mediados de la década de 1990, Kim empezó a conseguir pequeños papeles en películas surcoreanas hasta que le llegó el rol de su vida, un papel que transformó su vida y su carrera como actriz: el personaje femenino principal de la película ‘Swiri (쉬리)’, una superproducción dirigida por Gang Je Gyu donde pudo brillar al lado de dos grandes actores, Han Seok Gyu y Choi Min Sik.





Gracias al rotundo éxito de ‘Swiri’, obra que marcó un antes y después en la historia del cine coreano, mostrando el potencial de este país como productor de películas de gran envergadura, Kim Yun Jin se convirtió en una de las actrices más prometedoras. A partir de ahí participó en importantes proyectos, llegando a protagonizar películas como ‘Amores profundos (밀애)’, por la que Kim obtuvo el Premio Cheongryeong (Dragón Azul) a la Mejor actriz, ‘Seven Days (세븐 데이즈)’ y ‘Harmony (하모니)’.





Aunque algunos perciben que Kim Yun Jin se alejó del cine y de la televisión coreana mientras participaba en la serie estadounidense ‘Lost (로스트)’, aquellos que conozcan bien su filmografía saben que eso no es cierto, pues desde la primera película que rodó en Corea en 1997, Kim viene realizando una obra cada dos años en promedio, sin mencionar su presencia en la televisión surcoreana, y más recientemente en obras originales de plataformas de streaming, como ‘La Casa de Papel: Corea (종이의 집: 공동경제구역)’ de Netflix.