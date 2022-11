Investigación parlamentaria sobre tragedia de Itaewon

ⓒYONHAP News

Esta semana comenzó una investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon, en base al drástico acuerdo alcanzado entre oficialismo y oposición. A tal efecto crearon comité especial, aunque sus actividades comenzarán de lleno a partir del 2 de diciembre, al considerar prioritario el debate sobre los presupuestos generales del Estado de 2023, pues en dicha fecha vence el plazo legal para aprobarlos.

El comité especial lo integran nueve legisladores opositores, siete oficialistas y dos independientes. Dispone de un plazo de 45 días con posibilidad de una prórroga, pues el tiempo de investigación puede reducirse si hay retrasos en la aprobación del presupuesto nacional.

Las entidades objeto de investigación son dieciséis en total. Entre ellas figuran el Ministerio del Interior, la Oficina del Fiscal General, el Ayuntamiento de Seúl, la Policía y la Agencia Nacional de Bomberos, así como varias entidades del distrito de Yongsan, a cuya jurisdicción pertenece el barrio de Itaewon. En el caso de Presidencia, la investigación tendrá un alcance parcial, pues solo afectará a la Oficina de Control de Administración nacional y al Centro de Gestión de Crisis, excluyendo al Servicio de Seguridad Presidencial.

La investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon llega a propuesta de la oposición, al cuestionar la insuficiencia y la posible parcialidad de las indagaciones a cargo de la Policía, pues se investiga a autoridades policiales por conducta negligente y falta de respuesta. Sin embargo, inicialmente el oficialismo rechazó la propuesta, alegando que no era necesaria una investigación parlamentaria cuando la Policía ya estaba realizando una. También enfatizaron que es un procedimiento no vinculante y podría obstruir el calendario legislativo, que debe enfocarse en aprobar los presupuestos generales del Estado para el siguiente ejercicio. Inicialmente parecía que no estrecharían posturas, pero el día 23 tanto el oficialista Poder del Pueblo como el principal opositor The Minjoo decidieron dar un paso hacia atrás, el primero aceptando la investigación parlamentaria y el segundo aceptando iniciarla tras aprobar el presupuesto nacional.

Así las cosas, el comité especial de investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon celebró su primera reunión el jueves 24 y posteriormente procederá a recibir los informes de ministerios y entidades relacionadas, a realizar inspecciones del lugar de la tragedia y a comenzar la tanda de audiencias.