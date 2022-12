Choi In Wook, “Forsitia”

ⓒ Getty Images Bank

-El destino también me hizo quedar viudo el año pasado y aún vivo solo. No tengo hijos ni padres. No habrá muchas tareas domésticas que hacer porque solo seremos nosotros dos en casa, pero no sé si te convence pues soy un poco mayor… - dijo el hombre entre rodeos, mientras agarraba suavemente la mano de la mujer.

Yeon-i solo sentía su corazón palpitar, pero no pensó en nada.

Después de esa noche, el hombre siguió volviendo con frecuencia a casa de Yeon-i, y de vez en cuando, pasaba la noche en la habitación de ella.

Unos tres meses después, en el vientre de Yeon-i crecía otra criatura.









El día en que las forsitias amarillas florecieron sobre el muro de piedra, Dol-i estaba jugando justo debajo. El niño recordó unas palabras que había escuchado decir a Jun-i cuando este estudiaba.

-Lección número 31. Carámbano, carámbano, carámbano de cristal.

Mientras Dol-i paseaba fingiendo leer algo en voz alta, llegó Gugil.

-Dol-i, ¿tu madre se va casar?

-Sí, mi madre se va a casar.

-¿Y tú también te vas?

-Sí, yo también me voy. Mi abuela también.

-¡Mentira!

-¡Verdad!

Dol-i, tras hacer un puchero con la boca, se fue caminando hacia el otro lado, fingiendo estudiar la lección.





돌각담 담장 너머로 개나리가 노랗게 핀 어느 날,

돌이는 돌각담 밑에서 놀고 있었다.

그는 준이가 공부할 때면 곁에서 한두 마디씩 들은 것이 기억났다.





“제 삼십일과, 고드름, 고드름 수정 고드름~~”





돌이는 이리저리 거닐면서 커다란 소리로 글 읽는 흉내를 내고 있는데 구길이가 왔다.





“돌이 너희 엄마 시집간다며?”





“응, 우리 엄마는 시집간다”





“너도 가나?”





“응, 나도 간다. 할매도 간다”





“애~거짓말!”





“참말이다”





돌이는 입을 한번 삐죽하고 나서 이내 또

글공부에 대한 흉내를 내며 저 혼자서 신작로 저편으로 걸어간다.









Entrevista al crítico literario Bang Min Ho:

Lo más lógico sería que el hombre que desea casarse con una mujer que le gusta, prometa cuidar bien a su hijo y ser un buen padrastro. Pero la propuesta del hombre de dejar al niño con su abuela resulta desgarradora, e incluso yo, como lector, me entristecí al leer esa parte. No es difícil imaginar la tristeza que sentiría Yeon-i. Es la situación más difícil que afronta la mujer en esta novela. Pero, ¿por qué el autor habrá empujado a la protagonista a esa tragedia? En esa época, es decir, durante la colonización japonesa o justo después de la liberación, era moralmente inaceptable que una mujer viuda se casara en segundas nupcias. Supuestamente, el autor desea mostrar de forma perspicaz ese punto ilógico de la sociedad, además de ilustrar el dolor y el sufrimiento de los coreanos de aquella época mediante la protagonista.









En pleno día, cuando las forsitias amarillas florecían en el muro de piedra, un camión cargado de maderas se detuvo frente a la casa de Dol-i. El hombre con el bolso gastado bajó de él y entró a la casa. Poco después, salió con Yeon-i, quien con los ojos repletos de lágrimas, pasó andando frente a él.

Antes de subirse al vehículo la mujer buscó a su hijo.

-¡Dol-i!

Su voz se ahogó al pronunciar su nombre, pero el niño no apareció.

¿A dónde habría ido Dol-i a quien Yeon-i, conteniendo las lágrimas, le había prometido regresar con nuevas y bonitas ropas para él si le esperaba con su abuela?





돌각담 담장 너머로 개나리가 노랗게 핀 어느 날 한낮이 훨씬 겨웠을 때.

돌이네 집앞 신작로에 재목을 가득 실은 트럭이 한 대 정거하였다.

운전대에서는 예의 사나이가 다 해진 가방을 들고 돌이네 집으로 들어갔다.

얼마쯤 지나서 사나이는 두 눈에 눈물이 글썽글썽한 연이를 앞세우고 나왔다.





연이는 차에 올라서야 비로소 눈으로 돌이를 찾았다.





“복돌아!”





목메인 소리로 한 마디 불렀으나 돌이는 눈앞에 나타나지 않았다.





할매 하고 있으면 내 꼬까옷 사가지고 올게, 하고

눈물을 머금고 타이르던 돌이, 돌이는 어디로 갔는가.





Mientras el camión estaba a punto de partir descubrieron que Dol-i, quien no había respondido a la llamada de su madre, se había escondido entre las maderas apiladas en el camión. El niño fue descubierto por el ayudante y obligado a bajar del vehículo.

Cuando el camión partió, el pequeño lo siguió con todas sus fuerzas, pero el vehículo se alejaba más y más.

Yeon-i sabía que su hijo corría detrás para alcanzarle, pero igualmente se fue. No podía hacer otra cosa que ir a donde el camión la llevaba.





차가 막 떠나려 할 무렵, 연이가 불러도 대답이 없던 돌이는

어느새 그렇게 재빠르게 올라탔는지 차짐 위에 올라가 자그만히 앉았는 것이

그제야 발각이 되어 조수의 손으로 끄집어 내려졌다.





차가 위잉 떠나자 돌이는 기를 쓰고 트럭의 뒤를 쫒아갔으나

거리는 점점 점점 멀어질 뿐이었다.





연이는 번연히 그런 줄도 저런 줄도 알면서, 알면서도 간다.

차가 가는 대로 몸을 맡겨야만 되었다.









Choi In Wook nació en Hapcheon, provincia de Gyeongsang del Sur, en 1920, y falleció en 1972. Debutó como escritor en 1938 con el relato “Corazón marchito”.