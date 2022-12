‘Las hermanas’ & Chung Seo Kyung

Las hermanas (작은 아씨들)





Con doce capítulos que galopan hacia direcciones impensadas, la serie Las hermanas destaca por alejarse del mainstream de la televisión surcoreana, dominada mayormente por historias protagonizadas por hombres, y más en el género de aventura y suspense. En esta serie los personajes dominantes son todos femeninos: mujeres fuertes, inspiradoras en múltiples sentidos y ricamente caracterizadas como apenas se había visto en la pantalla chica y grande de Corea.





Las hermanas narra la historia de las hermanas Oh: Inju, Ingyeong e Inhye, a quienes la vida no ha tratado tan bien. Sus padres están ausentes y el eje central de la trama es el esfuerzo que hacen la mayor y la segunda para alcanzar sus propios sueños, al tiempo de asegurarse de dar una mejor vida a la menor. Sin embargo, los sueños y las aspiraciones de las tres hermanas se ven siempre acosados por un sempiterno fantasma: la pobreza.





Después de todas las tribulaciones que atraviesan las hermanas Oh y un desarrollo narrativo nada predecible, la serie llega a un desenlace que en general satisface al público. Así, la escritora Chung Seo Kyung finaliza esta brillante historia, que creó importando la estructura llena de enredos que caracterizan a muchos k-drama -un estilo al que los coreanos se refieren como makjang, algo que en Latinoamérica llamarían “culebrón”- llevando la trama a otro nivel: más intrigante, más sofisticado, más completo. Por supuesto, esto no hubiera sido posible solo con el guión de Chung, pues resulta esencial el papel que cumple el elenco al materializar lo que está escrito frente a las cámaras. Dicho esto, es maravilloso el trabajo del reparto, sobre todo de Uhm Ji Won, quien en esta serie asume el papel de una muy atractiva villana, y Kim Go Eun en el rol de Inju -la mayor de las hermanas- que parece actuar hasta con sus pupilas.





ⓒYONHAP News

Rostros del cine coreano: Chung Seo Kyung





En la industria cinematográfica, al menos en Corea, no es común que un guionista se dé a conocer entre el público. Primero, porque el cine es considerado un arte del director, y segundo, porque en la mayoría de los casos es el director quien escribe su propio guión. Dicho esto, Chung Seo Kyung es una de las pocas guionistas cuyo nombre reconocen los espectadores, antes como colaboradora de Park Chan Wook y ahora como la creadora de las historias, diálogos y monológos más intrigantes e interesantes del cine y la televisión surcoreana.





Chung Seo Kyung debutó como guionista de cine en 2002 con el cortometraje ‘Electricistas (전

기공들)’. Pero su carrera dio un salto al recibir la propuesta de colaborar con el director Park Chan Wook, que encontró en ella una forma diferente de ver la cotidianeidad y el mundo alrededor, y una gran perspicacia linguística. Así, el primer trabajo que hicieron juntos fue el guión de ‘Simpatía para la Srta. Venganza (친절한 금자씨)’, estrenada en 2005.





Desde entonces, ha coescrito con Park Chan Wook todas sus películas, desde ‘Bakjwi (박쥐, Sed)’, ‘Agassi (아가씨, La doncella)’, hasta ‘Decision de Leave (헤어질 결심)’. Por supuesto, también trabaja por su cuenta. Por ejemplo, participó en la readaptación de ‘Miok (미옥)’, una película noir liderada por un personaje femenino, algo que apenas se da en el cine coreano. Además, escribió guiones de películas que recibieron muy buenas críticas por su trama, marcada por impactantes revelaciones, como ‘The Truth Beneath (비밀은 없다)’ y ‘Believer (독전)’.





Para la televisión hasta la fecha ha creado dos historias. La primera para la serie ‘Mother (마더)’, emitida en 2019, y más recientemente el guión de ‘Las hermanas (작은 아씨들)’, disponible en Netflix para la audiencia internacional.