‘Glitch’ & Jeon Yeo Been

Glitch (글리치)

El tronco narrativo de ‘Glitch’ es la investigación que realizan una joven a la que se le aparecen cada tanto seres extraterrestres y otra que persigue ovnis y publica sus hipótesis en YouTube, tras desaparecer el novio de la primera, con el fin de saber su paradero. La principal caraterística de esta producción es la hibridación de varios géneros, aunque en esta mezcla destacan los elementos que hacen de esta serie una historia tipo “buddy movie femenino”, con una sana y dinámica sororidad.





Desde el primer episodio, ‘Glitch’ exhibe un extraterrestre en la esquina de una tienda 24 horas. Sin embargo, parece todo menos ciencia ficción. Es más, a partir de la desaparición del novio de Hong Jihyo, la serie parece contar una historia del género criminal. En realidad, esta producción tiene de todo y de nada, en el sentido de que hibrida ciencia ficción, crimen, buddy movie y hasta estilos propios de historias de crecimiento personal, sin encajar en ninguno de estos géneros.





Pese a los muchos puntos flacos que puede tener esta obra, algo que definitivamente conquista a todo el que la sigue son sus dos personajes principales -Jihyo y Bora- sobre todo la química que muestran como un divertido par de investigadoras, con las peculiaridades de cada una complementando las excentricidades de la otra. La amistad entre ambas es sin lugar a dudas uno de los mayores atractivos de ‘Glitch’, que sobresale por contar las aventuras de dos mujeres, aparentemente incompatibles pero que luchan en solidaridad para un objetivo en común, sin ninguna figura masculina que las ayude o las venga a rescatar. Lo mejor de esta obra es que no es un cuento de hadas, ni una historia donde todo lo arregla un príncipe azul que llega al final, sino un drama imperfecto y poco convencional, contado de la manera más deliciosa.





Rostros del cine coreano: Jeon Yeo Been

Jeon Yeo Been debutó como actriz de cine en 2015. El primer papel que obtuvo fue un rol periférico en una película comercial, aunque su presencia no se hizo notar. Tras participar en esa obra, Jeon apostó por películas independientes, llegando a representar personajes diversos con un estilo único. Dicho esto, la época en la que su capacidad interpretativa empezó a brillar y a captar el interés tanto de directores como de cinéfilos fue el periodo 2016-2018. En aquellos años Jeon protagonizó algunas de las obras que le sirvieron de plataforma para ganar un mayor reconocimiento y popularidad, como ‘The Running Actress (여배우는 오늘도)’, cinta que marcó el debut como directora de la actriz Moon So Ri, y ‘After my death (죄 많은 소녀, Después de mi muerte)’.





En particular, por la película ‘After my death’ Jeon Yeo Been fue premiada como Actriz del Año en el Festival Internacional de Cine de Busan 2017 y como Actriz Revelación en el Festival de Cine Independiente de Seúl, también ese mismo año. Y gracias a esa producción, Jeon emergió como una de las máximas promesas del cine coreano.





Lo que ocurrió en la carrera de Jeon Yeo Been después de ‘After my death’ es del conocimiento de todos, pues a partir de ahí empezó a ser solicitada por directores de cine y realizadores de televisión, logrando ampliar su territorio al cine comercial y a la pantalla chica. Dicho esto, las obras que le permitieron ganarse el cariño de un público más extenso, incluso internacional, fueron la serie televisiva ‘Melodrama es mi naturaleza (멜로가 체질)’ -emitida en 2019-, la película de Netflix del género noir ‘Noche en el paraíso (낙원의 밤)’, y la serie ‘Vincenzo (빈센조)’ -emitida en 2021- donde tuvo como coprotagonista a Song Joong Ki.