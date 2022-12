Lo más visto y lo más aplaudido del cine coreano

Las películas más taquilleras de 2022









1º The Roundup (범죄도시2)

En ‘The Roundup’, la segunda parte de ‘The Outlaws’, el invencible y musculoso policía Ma Seokdo -protagonizado por Ma Dong Seok (Don Lee)- se enfrenta a un nuevo villano, un psicópata más despiadado que el malo de la primera entrega. Quien ejecuta este papel es el actor Son Suk Ku, que con esta película y el éxito simultáneo de una serie televisiva donde actuó como protagonista, se convirtió en uno de los actores con más menciones en prensa y redes sociales en la primera mitad de 2022.

Se estrenó en mayo y atrajo a 12.693.322 espectadores.

2º Hansan: el dragón ascendente (한산: 용의 출현)

‘Hansan: el dragón ascendente’ sucede a ‘Myeongryang (Corriente rugientes)’ y gira en torno a otra batalla protagonizada por el almirante Yi Sun Shin durante la invasión japonesa a mediados de la Dinastía Joseon. Un punto interesante es que pese a tratar sobre un mismo personaje histórico, ‘Hansan’ fue protagonizado por un actor distinto del que lideró el reparto de ‘Myeongryang’. En esta segunda entrega, Park Hae Il dio vida al almirante Yi Sun Shin después de que Choi Min Sik hiciera la primera parte.

Se estrenó en julio y atrajo a 7.264.648 espectadores.

3º Misión confidencial 2: Internacional ( 공조2: 인터내셔날)

En ‘Misión confidencial 2: Internacional’ volvieron a intergrar el elenco Hyun Bin y Yoo Hae Jin, representando respectivamente a un agente norcoreano y a un policía surcoreano que deben colaborar en una investigación. Sin embargo, este “dúo dinámico” formó esta vez un triángulo al sumarse al caso un agente estadounidense, interpretado por Daniel Henney. La especial química que se crea entre estos tres hombres es el mayor atractivo de esta película, mientras que la simpática presencia de Yoona, integrante del grupo de k-pop Sonyeosidae, añade chispa a la trama.

Se estrenó en septiembre y atrajo a 6.982.842 espectadores.

4º Hunt (헌트)

‘Hunt’ marcó el debut como director de Lee Jung Jae, ahora conocido mundialmente como protagonista de ‘Squid Game’. El éxito taquillero de ‘Hunt’, así como las tan positivas críticas que consiguió esta obra, corroboraron el talento de Lee Jung Jae no solo como actor, sino también como director. De hecho, varios críticos de renombre de Corea incluyeron esta película de espionaje en su lista de “Lo mejor del cine coreano en 2022”, destacando por ejemplo el excelente diseño de acción, que aquí va más allá de ser un recurso de entretenimiento, y se convierte en una representación casi gráfica de la reacción psicológica de los personajes ante determinados eventos.

Se estrenó en agosto y atrajo a 4.352.407 espectadores.

5º El búho nocturno (올빼미)

El suceso central de la trama de ‘El búho nocturno’ es la muerte del príncipe heredero Sohyeon, hijo del rey Injo, un hecho de la vida real donde quedó como gran incógnita la causa de la defunción, con sospechas bastante fundadas de que el príncipe pudo haber sido envenedado, en vez de fallecer de malaria como indican los registros históricos. Es más, en los Anales Reales de la Dinastía Joseon se alude explícitamente a las dudas que surgieron en esa misma época al comprobar el estado del cadáver, pues presentaba elementos muy similares al de una persona muerta por envenenamiento. Partiendo de ese hecho, el film expande la imaginación para enriquecer la trama insertando un personaje ficticio: un acupunturista que sufre de ceguera diurna y que aparece como el único testigo de la muerte del príncipe heredero.

Se estrenó en noviembre y atrajo a 3.118.346 espectadores.

Las películas mejor evaluadas de 2022









Decision to leave (헤어질 결심), de Park Chan Wook

‘Decision de leave’ es una película hermosa, dotada de una narrativa meticulosamente tejida, de diálogos y monológos tan intensos y poéticos como intrigantes, así como de una sublime puesta en escena. Además, es la prueba más contundente del nivel alcanzado por Park Chan Wook como director y como artista. En cuanto a la historia de amor entre sus personajes -Haejun y Seorae-, y especialmente para aquellos que siguen sin poder borrar los signos de interrogación en sus cabezas al no poder comprenderla del todo, una explicación podría ser que el estado inconcluso del amor entre Haejun y Seorae en la cinta, es en realidad una respuesta a todas esas preguntas sobre el amor eterno. Ya que quizás la única manera de lograr que el amor nunca acabe es no poner punto final a ese amor.

Apartamento con dos mujeres (같은 속옷을 입는 두 여자)

‘Apartamento con dos mujeres’ es una producción independiente dirigida por Kim Se In, una cineasta joven que para su ópera prima eligió como tema la relación madre-hija, retratándola con mucho cuidado, pero también con mucha perspicacia y sobre todo franqueza. En particular, expone crudamente los conflictos que pueden existir en esa relación sin forzar una reconciliación o un entendimiento, porque en la vida real los finales armoniosos no se dan tan fácilmente.

La película de una novelista (소설가의 영화)

‘La película de una novelista’ es el vigésimo séptimo largometraje de Hong Sang Soo y la obra fue filmada en blanco y negro. En el Festival Internacional de Cine de Berlín de este año ganó el Oso de Plata-Premio del Jurado. La obra aparentemente tiene como tema vertebral la frustración artística, aquella que puede llegar a desanimar creativamente a un escritor, a inhibir a un actor, o a llevar a un director de cine consolidado a replantearse su vocación. Pero también alude a la posibilidad de recibir inspiración para encaminarse hacia una renovación creativa en sitios inesperados, o en encuentros imprevistos con conocidos y desconocidos, para aprender a abrazar -en lugar de resistir- el hermoso flujo serpenteante de la vida.

