Con nombre propio: Kim Min Kyung

La vida es como una caja de sorpresas, nunca sabes lo que te va a tocar. Es el caso de Kim Min Kyung, una comediante que destaca por su buen sentido de humor e ingenio en la pequeña pantalla, pero en estos días ha cautivado la atención por sus excelentes habilidades para los deportes al pasar a formar parte de la selección nacional de tiro práctico.

No solo su talento deportivo, sino que también el trabajo duro y dedicación ha hecho posible que luzca el uniforme nacional y represente al país en un certamen internacional. En concreto, en el campeonato mundial de la Confederación Internacional de Tiro Práctico (IPSC) 2022 que tuvo lugar en Pattaya, Tailandia. El tiro práctico es una disciplina que consiste en disparar con un arma de fuego a diversos blancos de forma rápida y precisa.

Kim Min Kyung nació en 1981 en la ciudad de Daegu. En el año 2001, cuando cumplió 20 años de edad, decidió mudarse a Seúl y entró a formar parte de la compañía teatral liderada por Jeon Yu Seong, considerado una leyenda de la comedia coreana. Estuvo a punto de renunciar a su sueño de ser humorista, pero en 2008 aprobó la convocatoria pública de comediantes de KBS y empezó a dar a conocer su nombre en numerosos programas de humor y entretenimiento en la pequeña pantalla.

Desde 2015 participa en un reality show de comida titulado “Chicos deliciosos” junto con otros 3 famosos comediantes, para buscar y presentar las delicias gastronómicas coreanas. Cinco años después, en la rueda de prensa con motivo del quinto aniversario de dicho programa, los productores dieron a conocer una nueva serie llamada “Ejercicio a partir de hoy para personas con sobrepeso” en torno a retos deportivos para mejorar la salud. La incursión en el mundo de los deportes de Kim Min Kyung fue en ese programa, ya que fue la primera protagonista de la serie. Al respecto, el equipo de producción confesó que había quedado asombrado ante la gran capacidad de aprendizaje, las habilidades y destrezas de la comediante en todas las disciplinas a las que participó, tales como golf, hockey, pilates, taekwondo, kickboxing, jiu-jitsu y tiro; a tal punto que todos los entrenadores también preguntaban si era la primera vez que practicaba el deporte en cuestión.

Lo que comenzó como un proyecto divertido para mejorar la salud y entretener a la audiencia, se transformó en una nueva oportunidad para que la humorista pudiese explotar su talento deportivo, e incluso de alcanzar el sueño de todos los deportistas de representar a la nación en un torneo internacional.





Si bien no logró traer a casa ninguna medalla en el evento al que asistió la élite del tiro de todo el mundo, ha escrito un nuevo capítulo en la historia de los deportes y de entrenamiento de Corea, al mostrar a una figura que no tiene miedo de enfrentarse a nuevos retos y que los esfuerzos no traicionan. Asimismo, el hecho de que una comediante de más de 40 años, decidiese aceptar un desafío en una nueva área completamente diferente a su profesión original ha sido aplaudida y dejado una gran impresión.

Ahora, a pocos días de terminar el 2022, Kim Min Kyeong se ha convertido en un modelo a seguir para el venidero año, puesto que en la vida no hay nada escrito y nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Así, 2023 puede ser un año de nuevas aventuras para descubrir talentos escondidos y potenciar esas características que tiene cada uno y que nos hacen únicos y especiales, tal y como ha hecho la talentosa comediante Kim.