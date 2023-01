GOT the beat vuelve con “Stamp On It”

ⓒ SM Entertainment

GOT the beat, la unidad femenina de SM Entertainment, lanzará su primer mini álbum “Stamp On It” el 16 de enero.





El álbum tiene seis canciones, algunas de las cuales presentaron durante el concierto virtual “SMTOWN LIVE 2023 : SMCU PALACE@KWANGYA”, celebrado el 1 de enero.





GOT the beat es una unidad femenina de SM Entertainment formada por siete integrantes: la solista BoA, Tae Yeon y Hyo Yeon de Girls’ Generation, Seul Gi y Wendy de Red Velvet, y Karina y Winter de Aespa.