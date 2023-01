IU y Jung Kook entre los “200 mejores cantantes” de Rolling Stone

ⓒ YONHAP News

La cantautora IU y Jung Kook de BTS figuran en la lista de “200 mejores cantantes de la historia (The 200 Greatest Singers of All Time)” de Rolling Stone.





La revista estadounidense publicó el listado el 1 de enero (hora local), situando a IU en 135º lugar y a Jung Kook en el puesto 191.





Rolling Stone describe a IU como una de las voces más respetadas de la música surcoreana, mientras califica a Jung Kook como cantante extremadamente talentoso, trabajador y humilde, pese al éxito cosechado a tan temprana edad.





La lista incluye a los mejores cantantes de los últimos 100 años, basándose en las opiniones de críticos, colaboradores y personal de la revista.