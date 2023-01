‘Héroe’ & Kim Go Eun

Héroe (영웅)

La película musical ‘Héroe’ traslada a la gran pantalla la producción escénica homónima sobre una de las personalidades más representativas del movimiento independentista de Corea contra la colonización de Japón: Ahn Jung Geun.





Dirigida por Yoon Je Kyun, retrata el último año de vida de Ahn Jung Geun. Desde el nacimiento de Danji Dongmeng, un grupo secreto que formó en 1909 junto con once hombre haciendo la promesa de lucha con todo por la paz y la libertad de Corea, el asesinato de Hirobumi Ito en Harbin, China, y la ejecución de Ahn a la edad de 34. Se basa en la obra de teatro musical del mismo título, catalogada como una de las más exitosas de entre las producciones originales de dicho género realizadas hasta la fecha en Corea del Sur. De ahí, la parte donde el director Yoon Je Kyun se esmeró más son las secciones cantadas, que optó por grabar en el mismo set para mayor efecto de realismo, en lugar de recurrir al método de pre o post grabación de estudio.





Cuentan que Yoon tuvo que pasar largo tiempo convenciendo a los inversores de dar el papel protagónico al actor Jung Sung Hwa, dada la ínfima experiencia que tenía en cine y su escasa fama entre el público cinematográfico, condiciones que consideraban que no ayudarían mucho en la taquilla. Pese al rechazo de los inversores, el realizador insistió en asignar el papel de Ahn Jung Geun a Jung Sung Hwa, primero, porque este actor ya tenía una larga trayectoria como intérprete de teatro musical, y segundo, porque desde el inicio interpretó al protagonista en la producción escénica original, el musical ‘Héroe’. Y una vez en cartelera la película, todos dieron la razón a Yoon Je Kyun, pues definitivamente lo mejor de esta cinta es la imponente presencia de Jung Sung Hwa en el papel de Ahn Jung Geun.





ⓒ BH Entertainment

Rostros del cine coreano: Kim Go Eun

Kim Go Eun debutó en 2012. Su aparición en la pantalla causó sensación no solo por su rostro poco común entre las actrices coreanas que más trabajaban en aquellos tiempos, sino por asumir -siendo una recién llegada al mundo del séptimo arte- el papel protagónico de una película que por entonces era foco de atención por llevar al cine un best-seller y ser dirigida por Jeong Ji Wu, un reconocido cineasta realizador de obras como ‘Blossom Again’, ‘Modern Boy’, ‘Musgo’ y ‘Cuarto lugar’. Se trata de ‘Eungyo (은교)’, película con la que Kim Go Eun arrasó en 2012 con los galardones a Actriz Revelación del Año en todos los premios de cine celebrados en Corea.





Después de ese debut triunfal, Kim Go Eun desarrolló una carrera prolífica, participando en películas y series televisivas de diversos géneros. Así empezó a liderar una nueva generación de actores jóvenes gracias a las muy positivas evaluaciones sobre su actuación, que se caracteriza por mantener un tono moderado, algo que marca diferencias respecto a sus contemporáneos al incluir cambios de expresión, de voz o de ritmo en el habla, muy sutiles pero decisivos.





Entre las catorce películas y seis series televisivas cuyo reparto integró Kim Go Eun, la producción que hasta ahora es referida como la más representativa e importante de su filmografía es ‘El guardián: Dios solitario y grandioso (도깨비)’, serie emitida en 2016 que ese año se convirtió en la obra más vista y aclamada por el público. De hecho, gracias al éxito de esa obra Kim Go Eun amplió significativamente su plataforma de fans, además de lograr proyección internacional.





Si bien en cuanto a éxito comercial no hay obra que iguale a El guardián, la filmografía de Kim Go Eun incluye producciones de gran relevancia, tanto para su propio desarrollo como atriz, como para la propia industria. Algunas de ellas son la película ‘Canola (계춘할망)’, donde Kim actúa al lado de la gran Youn Yuh Jung, o su trabajo más reciente, la serie ‘Las hermanas (작은 아씨들)’, una historia singular, muy distinta de otras contadas en la televisión surcoreana.