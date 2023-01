‘La chica del buldócer’ & Kim Hye Yoon

La chica del buldócer (불도저에 탄 소녀)

El personaje sobre el que gira el argumento de la película ‘La chica del buldóicer’ es Gu Hyeyoung, una veinteañera enojada y ruda que no acepta tonterías de nadie. Lleva un brazo tatuado y a cada rato se mete en problemas, maldiciendo profusamente y golpeando a todo el que la rete o la moleste. No hay quien la pare y es famosa entre los policías que patrullan su barrio por sus frecuentes “visitas” a la comisaría local y la osadía que muestra, por ejemplo, al no dudar en golpear a un policía en la cabeza con un libro.





Su vida familiar tampoco es particularmente buena. Su padre, que tiene un pequeño restaurante de comida china, está endeudado hasta el cuello por su adicción a los juegos al azar. Así, sin poder esperar ninguna protección, Hyeyoung lucha por sobrevivir y saca sus garras contra cualquiera para proteger su hogar y a su hermano menor, su mayor razón para vivir, con quien actúa como una madre devota y cariñosa.





En esto, un día su padre sufre un misterioso accidente de tráfico y los médicos declaran muerte cerebral. Hyeyoung asume el rol de jefa de familia, mientras las dos personas que resultaron atropelladas en el accidente exigen indemnizaciones astronómicas y el restaurante de su padre está a punto de pasar a manos de terceros por impago de deudas. Para colmo, la Policía y la compañía de seguros no parecen estar ni un mínimo interesadas en aclarar cómo ocurrió el accidente, pese a haber muchos puntos dudosos. Entonces, Hyeyoung decide averiguar por su cuenta lo sucedido.





ⓒ IHQ

Rostros del cine coreano: Kim Hye Yoon

Kim Hye Yoon debutó en 2013 en televisión y desde entonces su carrera se centró más en la pantalla chica. Es más, las producciones que más llamaron la atención del público fueron mayormente series televisivas, siendo ‘SKY Castle (스카이 캐슬)’, emitida entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 con altas tasas de audiencia, la que marcó un antes y después en su carrera. Además, esta serie dio pie a arduos debates sobre la excesiva presión académica a la que están sometidos los estudiantes surcoreanos y sobre la obsesión de los padres de enviar a sus hijos a una universidad de prestigio. Su actuación en ‘SKY Castle’ permitió a Kim Hye Yoon lograr popularidad y las mejores críticas al mismo tiempo.





Otra serie destacable de su trayectoria es también ‘Extraordinay You (어쩌다 발견한 하루)’.





En tanto, el primer papel en cine de Kim Hye Yoon fue uno periférico de la película ‘Memorias de un asesino (살인자의 기억법)’ de 2017 (ojo, no confundir con ‘Memorias de un asesinato’ de Bong Joon Ho). Después de esa cinta pasó a integrar el elenco de cinco películas más, aunque lamentablemente sin gran presencia. Y en 2021 rodó ‘La chica del buldócer (불도저에 탄 소녀)’, una obra independiente que aunque no obtuvo el éxito taquillero esperado tras su estreno en 2022, sí fue aplaudida por directores y renombrados críticos de cine. Además, en 2022 Kim Hye Yoon logró ampliar su terreno en la pantalla grande con otra película, aunque totalmente comercial. Se trata de ‘Ditto (동감)’, un remake de la obra homónima del año 2000, catalogada como una de las mejores películas románticas del cine coreano.