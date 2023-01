Jeon Young Taek, “Vaca”

ⓒ Getty Images Bank

Hong se levantó temprano en la mañana. Limpió bien el establo del ganado y preparó el pienso con mucha devoción, para dar de comer a los animales. Una de las hembras parió anticipadamente una cría después de comer. Hong estaba tan feliz que bañó al ternero con agua tibia y cubrió a la madre con un trozo de saco de forraje.

-Nunca he visto un ternero tan grande. Es macho, ¿verdad? ¡Oye, cariño! ¿Por qué no le damos esta cría a Yongdeok? Y más tarde cuando tenga una hembra, regalámela a mí –dijo la esposa de Hong.









-Dicen que esos bastardos del Norte se comieron nuestras vacas. ¿Qué hacemos? –dijo Jangson entre lágrimas.

Sin saber qué responder, Hong se quedó mirando al cielo con lágrimas en los ojos.

-¿Podrán vivier felices sabiendo que mataron y se comieron las vacas de sus propios vecinos?

Murmurando, Hong subió a la montaña y contempló los pueblos que, por la niebla, no podía distinguir si eran del Sur o del Norte. Mientras, pensaba en su esposa, en lo que le había sucedido durante los últimos diez años, y en los problemas de su aldea y de su país.

Intentaba pensar e imaginar que haría a futuro, pero no le venía nada a la mente y lo único que podía hacer era llorar.





내 건너 이북 동네 놈들이 우리 소를 잡아먹었대요.

그 놈들을 어떻게 하면 좋아요?”





홍주사도 눈시울이 벌게지면서 아무 말도 못 하고 하늘만 바라보고 서 있다.





“소경 제 닭 잡아먹기로 제 동포의 것을 잡아먹고 마음이 편할까?”





홍주사는 이렇게 중얼거리고 산으로 올라가서

마누라 생각, 지나간 십 년 동안의 일, 동네 일, 나랏일을 생각하면서

이남이고 이북이고 분간할 수 없이 안개 속에 잠긴 동네들을 바라보았다.





생각을 해서 앞길을 정하려고 해보았으나

눈물이 나고 아무 생각도 할 수 없다.









Entrevista al crítico literario Bang Min Ho:

La aldea del protagonista se ubica justo al sur del paralelo 38. A veces, los animales cruzaban la frontera y pasaban al lado norcoreano. Aunque sabían que esas vacas eran del sur y como pasaban hambre, los residentes del norte se comían esos animales. En represalia, los jóvenes del pueblo de Hong optan por matar a la vaca del Norte. La escena ilustra la crueldad y el caos de aquel entonces.









-No debemos hacer esto. No es correcto hacer esto entre hermanos. Devolved al animal. Si quieren comer carne les daré mi vaca.

Tras decir eso, Hong bajó apresuradamente de la montaña.

Cuando llegó a su casa para darle a la gente su vaca, Hong vio que su establo estaba vacío.

No había rastro de animal por ninguna parte. Cuando el hombre entró a la habitación, vio un pedazo de papel en el suelo. Con letra torcida decía: “Me voy con mi vaca. No me esperes”.

Hong se quedó atónito en mitad del cuarto, de pie, como un loco. Sacó de su cofre dinero suficiente como para comprar una vaca y lo llevó a Jangson. También tomó algo de dinero para él y, tras conversar un rato con la madre de Jangson, abandonó el pueblo.

Desde entonces, nadie del pueblo volvió a ver a Hong.





“안 됩니다, 안 됩니다.

동포끼리 그래선 안 됩니다. 돌려보내시오.

정 소를 잡아먹고 싶거든 우리 소를 잡아 먹어요”





이 말 한 마디를 남기고 창수는 바삐 동네로 내려갔다.





자기네 소를 끌어다 주려고 대문을 열고 들어가 외양간을 본즉,

외양간이 텅텅 비었다.





밖에도 집 근방 아무 데도 소는 없다.

방에 들어가 본즉 서투른 글씨로

이런 말이 씌어 있는 종잇조각이 방바닥에 구르고 있다.





‘나는 내 소를 가지고 갑니다.

다시는 기다리지 마시오’





창수는 얼빠진 사람 모양으로 멍하니 방 한가운데 서 있다가

궤짝에서 돈을 꺼내서 소 한 마리 값만큼 장손에게 갖다주고,

자기도 얼마 가지고는

장손이 어머니 보고 몇 마디 이야기를 하고 나왔다.





다시는 오여울 동네에서 아무도 홍창수를 본 사람이 없다.









Jeon Young Taek nació en 1894 en Pyongyang, en la provincia de Pyongan del Sur, y falleció en 1968. Debutó como escritor en 1919 con el cuento “Muerte de Hyeseon”.