BTS y BLACKPINK nominados a “Nickelodeon Kids’ Choice Awards”

BTS y BLACKPINK han sido nominados para los “2023 Nickelodeon Kids’ Choice Awards”, premios que reconocen las mejores películas, programas de televisión y música mediante votación directa de los espectadores.





Las dos bandas compiten por el premio a “Grupo Musical Favorito” junto con 5 Seconds of Summer, Black Eyed Peas, Imagine Dragons, OneRepublic, Panic! At The Disco y Paramore.





BLACKPINK también está nominado a la categoría “Estrella Musical Global Favorita” junto con Bad Bunny, Harry Styles, Rosalía, Taylor Swift, Tones and I y Wizkid.





BTS y BLACKPINK compartieron nominación en “Grupo Musical Favorito” en la gala del 2021, cuyo premio fue a manos de BTS por tercer año consecutivo.





La ceremonia de entrega de Nickelodeon Awards es el 4 de marzo en Los Ángeles.