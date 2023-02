El caballero y la doncella (10) 사람을 뭘로 보고

Subtítulos

영국: 왜요?

Youngguk: ¿Qué pasa?

단단: 회장님 목소리가 아직도 삐치신 거 같은데

제가 아까 미는 바람에 뽀뽀 못 해서 삐치신 거예요?

Dandan: Por el sonido de su voz percibo que aún está enfadado conmigo.

¿Se sintió ofendido porque hace un rato le empujé cuando trató de besarme?

영국: 이...이거 봐요 박선생! 지금 사람을 뭘로 보고!

내가 그래서 그런 게 아니라 박선생이 날 미는 바람에 넘어져서

나 하마터면 꼬리뼈 부러질 뻔했다구요!

Yeongguk: ¡Oiga Srita Park! ¿Por quién me toma?

Que quede claro que ese no fue el motivo de mi disgusto

sino que al empujarme me caí y ¡por su culpa casi me rompo el coxis!

단단: 죄송해요. 사실은 아까 너무 당황해서 애들이 볼까봐 저도 모르게

아까 회장님이랑 저랑 그러다 들킬 뻔했잖아요.

Dandan: Lo siento mucho. Es que en realidad, hace un rato me ofusqué tanto que reaccioné involuntariamente, temiendo que nos vieran los niños…Es que casi nos descubren.

영국: 알았어요 알았어. 아까는 상황이 급박했으니까 내가 이해하고 넘어가죠.

Yeongguk: Lo sé, está bien. Hace un rato fue un imprevisto, así que trataré de entenderlo.





Expresión de la semana

사람을 뭘로 보고

Pronunciación: sarameul mwollo bogo

Traducción: ¿Por quién me toma?





Explicación gramatical

“사람을 뭘로 보고” protesta Youngguk cuando Dandan le pregunta si sigue molesto por no haber podido besarla. “사람을 뭘로 보고” significa “¿Por quién me toma?”, “¿Cómo puede pensar eso de mí?” e incluso podría equivaler a “¿Con qué tipo de persona cree que está hablando?”

Observen que nuestro protagonista usa la palabra ‘사람’, sustantivo correspondiente a ‘persona’ y de esta manera se refiere a sí mismo. En tanto que ‘뭘로’ es la forma abreviada de ‘무엇으로’ y significa ‘por qué cosa’.

Esta expresión se utiliza cuando el hablante expresa disgusto por lo que acaba de oir con respecto a sí mismo, ya que le parece demasiado absurdo o siente que se le ha faltado el respeto.

Al enunciar “사람을 뭘로 보고” quien la dice está reprochándole a su interlocutor que se siente ofendido por no tomársele más en cuenta o por considerarle demasiado ruin. O sea que equivaldría a decir “¿Por tan poquita cosa me tomas?” o “¿Tan ridículo te parezco?”,“¿Tan poca estima me tienes?”

Como dato adicional sepan que en coreano es muy común usar el sustantivo ‘사람 (persona)’en diversas expresiones. Por ejemplo podemos decir: “사람 무시하지 마요” con el sentido de ‘no me ignores’ o ‘no ignores a (la persona que estamos aludiendo)’. También tenemos la frase “사람 말이 말 같지 않아요?” cuya traducción es ‘no me tomas en serio’, ‘¿crees que estoy bromeando?’ o simplemente ‘no me ignores’.