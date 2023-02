Hyun Jin Geon, “Ladrón torpe”

ⓒ Getty Images Bank

Como era difícil calentar dos habitaciones, mi esposa y yo dormíamos a un lado del dormitorio, dividido por una pantalla de papel, mientras que la criada dormía al otro lado. Prácticamente vivíamos en un solo cuarto.

Los suspiros y súplicas de la anciana llegaban en cascada tras la delgada pantalla de papel. La mujer apenas dormía y cuando sentía que yo no estaba dormido, derramaba su pena y resentimiento.

-¿Quién me podría salvar sino usted, mi señor amo?

Ella rogaba y rogaba sin descanso, con obstinación y firmeza, como si yo tuviera la obilgación de salvarla. A menudo me hacía pasar toda la nocha despierto.

La anciana murmuraba sus súplicas incluso mientras dormía, por lo que parecía vivir una agotadora situación hasta en su sueño, que era breve.









Cuando esa mañana la anciana salió de la habitación, mi esposa también salió y vio unos granos de arroz esparcidos por el piso de la sala. Preguntándose si la criada habría derramado el arroz al sacarlo para el desayuno, mi esposa observó de cerca y vio un rastro de granos de arroz que iba desde la sala hasta el patio, y finalmente hasta el pozo.





할멈이 일어나 나간 뒤로 아내가 나가 보니

마룻바닥에 쌀낱이 흩어져 있었다.

밥쌀을 내다가 떨어뜨린 것인가 하였더니

자세히 살펴보니 마루로부터 뜰로,

뜰로부터 우물 가는 길로,

쌀이 줄을 그은 것처럼 흘러 있었다.





Al sentir que algo iba mal, siguió a la anciana y vio que había derramado el arroz por todas partes.

Finalmente descubrió que la anciana había tomado algo de arroz y lo había escondido debajo de su ropa. Había usado una vieja riñonera que llenó de arroz antes de envolverla en torno a su pecho. Pero tenía un agujero a través del cual a cada paso se derramaba el arroz.





하도 이상해서 할멈 뒤를 쫒아가 보니까

그의 걷는 대로 쌀이 줄줄 흘러내린 것을 발견하였다.





필경 할멈의 품속에 쌀을 감추어 둔 것이 발견되었다 한다.





그는 헌 전대 하나를 주워서

쌀을 불룩하게 집어넣어 가지고 가슴 밑에 찼는데

전대의 구멍이 뚫어져서

그의 걷는 대로 쌀이 흐르게 된 것이었다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong: Esta obra fue escrita en 1931, cuando el impacto de la Gran Depresión se dejaba sentir hasta en el imperio colonial japonés. Con el objetivo de distraer a su pueblo de los problemas internos, Japón apostó por invadir países en el este de Asia en la década de 1930. Desde entonces, Corea se vio políticamente oprimida y su economía empeoró aún más. La criada representa la pobreza del país en los años 30, en particular, la situación sin salida que debían afrontar las personas de clase baja. En el relato, la mujer ruega a sus amos día y noche que escuchen sus peticiones. Eso refleja que la familia de la criada vivía en la miseria y no podía soportar más el hambre. Las personas de clase baja en Corea en la década de 1930 estaban expuestas a un gran sufrimiento, y no tenían recursos para defenderse pese a ser inocentes y no saber nada de los problemas sociales de la época.









Sentía dolor en el corazón y no podía tomar a risa el torpe robo de la anciana, como si fuera un escándalo.

¿Realmente habría temido la amenaza de Daewook de llevarla a la comisaría? ¿Habría creído que descubrirían las monedas guardadas con tanta seguridad en su pecho? ¿Qué la habría llevado a renunciar tan fácilmente a esas monedas, pues bien podría haberle comprado unos dulces a su querido nieto con ese dinero?

La mujer nos habría dejado esas tres monedas a propósito, en protesta. En verdad, hubiera querido arrojar esas tres piezas de metal a nuestras caras, a nuestros corazones.





나는 그 할멈의 한 일을 서투른 도적의 노릇으로 웃어버리기엔

너무 맘이 저리었다.





대욱의 말마따나 할멈은 과연 파출소를 겁내었을까?

아무도 몰래 안전하게 제 품속에 든 동전 세 푼이

귀신 아닌 사람에게 발각되리라고 믿었을까?

사랑하는 손자에게 사탕이라도 사 줄 수 있는 그 귀중한 동전 세 푼을

얼떨결에 그리 쉽사리 내어 놓았을까?





그는 일부러 동전 세 푼을 내어 던진 것이다.

보라는 듯이 내어 던진 것이다.





우리의 얼굴을 향해서,

심장을 향해 이 동전 서 푼을 후려갈긴 것이다.









Hyun Jin Geon nació el 9 de agosto de 1900 en la ciudad de Daegu y falleció el 25 de abril de 1943. Debutó como escritor en 1920 con la novela corta “Huisaenghwa”.