Campanas de boda para Lee Seung Gi y Lee Da In

ⓒ HighZiumStudio, 9-Ato Entertainment

Lee Seung Gi ha anunciado oficialmente su boda con Lee Da In tras dos años de noviazgo.





A través de las redes sociales, el cantante y actor surcoreano anunció que el 7 de abril se casará con la actriz Lee Da In, confirmando que ya le pidió matrimonio y ella aceptó.





La pareja mantiene una relación amorosa desde hace tres años, y parece que conectaron rápidamente al compartir el mismo hobby: el golf.





Tras debutar como cantante en 2004, Lee Seung Gi cosechó grandes éxitos con temas como “Because you are my women” o “Will you marry me”. También debutó como actor y protagonizó diversas series y películas populares en Corea.





Por suparte, Lee Da In es hija de la veterana actriz Gyeon Mi Ri, y debutó en la pequeña patalla en 2014.