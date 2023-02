El caballero y la doncella (11) 입이 안 떨어지네

Subtítulos

단단: 큰사모님 제 방까진 어쩐 일이세요?

Dandan: ¿A qué se debe su presencia en mi cuarto, señora?

대란: 내가 박선생한테 꼭 할 얘기가 있어서 올라왔는데

막상 말하려니까 입이 안 떨어지네

Daeran: Vine porque tengo algo que decirte sin falta;

pero ahora que estoy aquí, no me salen las palabras.

단단: 무슨 얘기신지...

Dandan: No entiendo qué es lo que quiere decir…

대란: 그게 그러니까 저기

짐 싸가지고 오늘 이 집에서 박선생이 나가는 게 좋겠어.

Daeran: Este… bueno yo…

Creo que lo mejor será que empaques tus cosas y te vayas de esta casa hoy mismo.

단단: 네? 갑자기 그게 무슨 말씀이세요?

Dandan: ¿Eh? ¿Así de repente? ¿Qué es lo que quiere decir?

대란: 조실장이 아이를 가졌어 영국이 아이.

Daeran: Sara está embarazada. Tendrá un hijo de Youngguk.

단단: 아...아이요?

Dandan: ¿Un… hijo?





Expresión de la semana

입이 안 떨어지네

Pronunciación: ibi an tteoreojine

Traducción: No me salen las palabras





Explicación gramatical

입이 안 떨어지네 y significa: No me salen las palabras o no sé qué decir.

Este enunciado empieza con ‘입’ sustantivo correspondiente a ‘boca’ y está combinado con el verbo 떨어지네 (떨어지다, en su forma básica) el cual equivale a ‘caer’, ‘abrirse’, ‘desprenderse’, ‘rodar’. Literalmente significa ‘la boca no se me abre’ y se refiere a que el hablante tiene dificultad para decir algo que le incomoda sobremanera.

En efecto, 입이 안 떨어지네 se usa cuando tenemos que trasmitir una mala noticia o algo embarazoso, pero no encontramos valor para hacerlo. O sea que las palabras no nos salen con facilidad porque estamos preocupados o porque lo que vamos a decir es una mala noticia.

El verbo '떨어지다' tiene varios sentidos, pero en este caso significa 'salir de la boca las palabras'. Es que para hablar hay que abrir la boca y despegar los labios para que puedan ser enunciadas. Por ejemplo, podemos decir: " 배가 고프다는 말이 떨어지기가 무섭게 음식이 나왔다 (La comida salió tan pronto como dije que tenía hambre)". Pero si usamos el negativo ‘안’, este modismo adquiere un sentido negativo e indica que a uno le cuesta decir algo que seguramente será incómodo de escuchar.